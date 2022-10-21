Угроза нападения из Белоруссии. Что говорят по этому поводу западные эксперты?
Британская разведка сомневается, что РФ действительно разместила в Беларуси значительное количество войск.
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Событие:Риск российского наступления из Белоруссии на север Украины остается низким, несмотря на предупреждение известного украинского чиновника от 20 октября о том, что такая опасность растет. Об этом сообщает Институт изучения войны.
Детали и комментарии:«Заместитель начальника Главного оперативного управления украинского Генштаба бригадный генерал Алексей Громов заявил, что риск возобновления наступления российских войск на север Украины растет. Громов заявил, что российские войска могут атаковать северо-запад Украины, чтобы сорвать украинские линии поставок с западных стран-партнеров». ; говорится в ежедневном отчете ISW.
Однако американские аналитики предполагают, что такой курс действий остается маловероятным в ближайшие месяцы, учитывая, что российские оккупанты не могут даже перекрыть украинские линии поставок с запада путем наземного наступления. Ближайшая украинская железнодорожная линия восток-запад находится в 30 километрах от белорусской границы, а Припятские болота на севере Украины и Беларуси усложняют маневровую войну из-за международной границы в Волынской и Ровенской областях.
«Автомобильная и железнодорожная сеть Украины имеет достаточно узлов с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией, чтобы российское вторжение из Беларуси не могло серьезно деградировать украинские логистические линии, не проектируя глубже в Украине, чем россияне во время битвы за Киев, когда российские войска были Эти силы сейчас значительно деградировали 20 октября российский мильблогер повторил, что российская силовая группа в Беларуси слишком мала, чтобы угрожать Киеву Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби повторил, что Беларусь может сосредоточить живую силу на границе, чтобы разместить украинские силы севера Украины и предотвратить их развертывание в активном районе операции на юге и востоке Украины».
Британская разведка также оценила вероятность нападения из Беларуси. В министерстве обороны Великобритании считают маловероятной информацию, что Россия действительно разместила значительное количество дополнительных войск в Беларуси.
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«14 октября 2022 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в новую российско-белорусскую группировку войск будут привлечены 70 тысяч белорусских военных и до 15 тысяч россиян. 15 октября 2022 года власти Беларуси опубликовали видео, на котором якобы показано прибытие Однако на сегодняшний день маловероятно, что Россия действительно разместила значительное количество дополнительных войск в Беларуси, – говорится в сообщении.
Британская разведка отмечает, что Россия вряд ли сможет сформировать боеспособные формирования заявленной численности. войска сконцентрированы в Украине. Белорусские военные, скорее всего, сохраняют минимальные возможности для проведения сложных операций.
«Вероятно, это заявление является попыткой продемонстрировать российско-белорусскую солидарность и убедить Украину перевести силы на охрану северной границы», – предполагают в минобороны Британии.