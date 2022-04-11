Угроза для жизни: в Дарницком лесопарковом хозяйстве установили предупредительные таблички
Городские леса могут быть опасными. Фото: КП «Дарницкое лесопарковое хозяйство»
После отступления россияне оставили после себя немало опасных ловушек — растяжек и обломков снарядов, которые могут сдетонировать. >
«За грибочками в Киевские леса теперь нескоро пойдем… Посещение леса запрещено для вашей безопасности. Берегите себя и своих родных»,— напоминают в Дарницком лесопарке.
Чтобы коммунальщики не сомневались, что опасность вполне реальна, полицейские прислали иллюстративные фото, какими неприметными могут быть растяжки. -dlja-zhittja-unbspdarnickomu-lisoparkovomu-gospodarstvi-vstanovili-poperedzhuvalni-tablichki-0f8169e.jpg» alt=»Угроза для жизни: в Дарницком лесопарковом хозяйстве установили предупредительные таблички» />
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Городские леса могут быть опасными. Фото: КП «Дарницкое лесопарковое хозяйство»
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Городские леса могут быть опасными. Фото: КП«Дарницкое лесопарковое хозяйство»
В некоторые участки леса военные запрещают ходить даже работникам, потому что сначала территорию надо проверить, разминировать. К слову сеянцы этой весной высаживали на участках после согласования с саперами.
Также для своевременного выявления, локализации и оперативной ликвидации очагов лесных пожаров в Киеве осуществят комплекс мероприятий для подготовки городских лесов к пожароопасному периоду 202 >
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»