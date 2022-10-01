Угон гендиректора Запорожской АЭС: россия пытается передать атомную электростанцию Росатому
Оккупанты пытаются заставить Мурашова принять шаг россиян по захвату ЗАЭС.
Событие: Председатель Энергоатома Петр Котин заявил, что российская федерация пытается передать Запорожскую АЭС российской энергетической компании Росатом. оккупанты заставляют персонал подписывать соответствующие соглашения. Об этом сообщает The Gurdian.
Детали и комментарии:Заявление Котина прозвучало после того, как оккупанты задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. Как отметил глава Энергоатома, вероятно, российские военные пытаются заставить Мурашова принять шаг россиян по захвату ЗАЭС.
Министерство иностранных дел Украины осудило противоправное задержание российскими оккупантами генерального директора Запорожской атомной электростанции и обратилось за поддержкой мирового сообщества. Об этом говорится в обнародованном в субботу заявлении украинского министерства. «Это преступление является очередным проявлением государственного терроризма со стороны России и грубым нарушением международного права. Россия должна немедленно уволить Генерального директора ЗАЭС. Призываем международное сообщество, в частности ООН, МАГАТЭ и «Группу семи» также принять решительные меры в этих целях», — говорится в заявлении. МИД в очередной раз подчеркнул необходимость максимальной мобилизации усилий мирового сообщества с целью обеспечения демилитаризации и деоккупации ЗАЭС, и ее возвращения под контроль Украины как единственного способа устранения нынешних угроз в сфере ядерной безопасности. оккупантами ЗАЭС и других гражданских ядерных объектов на территории Украины, недопущение давления и репрессий против персонала ЗАЭС и их семей», — говорится в заявлении министерства.
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратилось к российским властям с просьбой предоставить разъяснения в связи с сообщениями о задержании 47-летнего гендиректора Запорожской АЭС, которого российский патруль остановил по дороге от станции до Энергодара. Его самого насильно задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.
Игорь Мурашов возглавил самую большую на континенте и шестую в мире АЭС 16 февраля. Интересно, что он родился в городе Боровск Калужской области, высшее образование получал в Севастопольском институте ядерной энергии и промышленности по специальности «АЭС и установки». В ЗАЭС Мурашов работает с 1998 года. За 24 года он прошел все ступени оперативной работы: от оператора реакторного отделения до заместителя главного инженера по технологии и инжинирингу. 2020 Мурашова назначили на должность главного инспектора ОП ЗАЭС, а с 31 июля 2020 он занимал должность главного инженера (первого заместителя генерального директора) Запорожской АЭС.