Удивительное сочетание скульптуры и графики: столичная галерея приглашает на выставку современной мастерицы

magictr | 26.01.2022 | Исскуство | Комментариев нет

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Оригинальные скульптуры мастерицы покоряют поклонников искусства. Фото: «Белый Мир»

В центре современного искусства «Белый мир» проходит персональная выставка «Carte e terre. Бумаги и глины» киевской скульпторки Ирины Вештак-Остроменской. В экспозиции представлены экспериментальные работы в различных техниках керамики и черпаной бумаги.

ПосетивЦСМ «Белый Мир»В конце января, зритель увидит новые способы взаимодействия с известными материалами. Новаторским является решение скульптурки работать с бумагой как с глиной и наоборот. Расшатать глину-фарфор в плоские листья и написать на них тексты, ставить абстрактные знаки и собирать картину, плоскую по своей сути. В работе с бумагой использовать методы работы с глиной — получать объемы в заготовленных формах, глубокие фактуры, превращая плоскость в рельефы, то есть скульптуру.

Удивительное сочетание скульптуры и&nbsp /></p> <p>Экспозиции «Бумаги и глины». Фото: «Белый Мир»</p> <p style=Есть в этой серии и попытки соединить керамику и ручную бумагу непосредственно — это керамические вставки в композицию бумажного листа.

Черпаная бумага, один из двух главных материалов новой выставки, Ирина использовала для создания экспозиции для Третьей Всеукраинской триенале графики — она принесла ей тогда первую премию. С того времени она не возвращалась к этой технике, но теперь заметила ее родство с другим любимым материалом, глиной, и это определило содержание нового проекта.

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Эклектическое сочетание простых и дорогих материалов создает неповторимую композицию.Фото: «Белый Мир»

В чем же состоит родство глины и бумаги? В первом случае вытянутая, перемолотая, вымешанная с водой земля после обжига огнем приобретает жизнь объемного предмета, во втором — растение, выросшее из той же земли, перемалывается, размоченное водой, и выливается в плоский лист, высушивается на солнце. Даже сложности работы с ними одинаковые — в обеих техниках после высыхания резко освещается тон.

Непредсказуемость и строптивость глины и бумаги превращают каждый акт творения в эксперимент, даже при наличии хорошо известной технологии, и древней, многократно повторяющейся техники. А эклектическое сочетание простых материалов с изысканными и драгоценными неожиданно и точно подчеркивает современность художественного подхода Ирины Вештак-Остроменской.

Фрагмент экспозиции. Фото: Татьяна Асадчева. jpg» alt=»Удивительное сочетание скульптуры и графики: столичная галерея приглашает на выставку современной мастерицы» />

Фото: Татьяна Асадчева

Фото: Татьяна Асадчева

Фото: Татьяна Асадчева

«Я изучала скульптуру и моделирование на протяжении трех лет уже имея многолетний стаж художника-графика. Поэтому, мое творчество в которой переплетена графика, ритм и цвет, безоговорочно проявляется в любви к фактуре и живописи в патине, что достаточно нехарактерным для украинской школы скульптуры»,—рассказывает мастера

Почитатели искусства имеют возможность проголосовать за любимую работу и получить приз. Фото: «Белый Мир»

Также посетители мероприятия имеют уникальную возможность выбрать свою любимую работу среди представленных и проголосовать за нее. Пятеро посетителей выставки, имена которых станут известны в день закрытия экспозиции, получат от автора работ и галереи подарки на упоминание.

Выставка Ирины Вештак-Остроменской «Carte e terre. Бумаги и глины»

Когда: до 5 февраля, график работы галереи: вторник-суббота: 11:00 — 19:00; воскресенье и понедельник: выходные.

Где: ЦСМ «Белый Мир» ул. Пушкинская, 21а,

Вход свободный

С учетом карантинные ограничения ЦСМ «Белый Мир» просит всех посетителей выставки иметь с собой COVID-сертификаты или отрицательные ПЦР-тесты.

Напомним, что в Музее Гетманства до 31 января увидеть экспозицию старинной иконы и живописи на стекле.

Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»

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