Участились обстрелы: в КГГА призывают киевлян быть максимально осторожными
Пострадала многоэтажка. Фото: Вечерний Киев
Из-за обстрелов города, которые раздаются в последние дни, очень важно для киевлян спускаться в укрытие, не покидать здания без надобности и следовать комендантскому часу.
Ночь в Киеве против 15 марта прошла неспокойно. Под утро город снова оказался под обстрелами — повреждены два жилых дома 9 и 16 этажей в Святошинском районе, 10-этажный жилой дом в Подольском районе и дом частного сектора в Дарницком районе.
заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Также повреждено наземное здание станции метро «Лукьяновская». Линия метрополитена работает в обычном режиме.
«События этих дней дают нам понять, что необходимо быть максимально осторожными — не выходить из дома без необходимости, не нарушать правила комендантского часа. Следить за сигналами воздушной тревоги. Также помогайте тем, кто рядом»,— подчеркнул Николай Поворозник.
Он добавил, что 15 марта после завершения комендантского часа в Киеве открываются магазины, аптеки, с 8:00 начинает работу общественный транспорт.
«Работает инфраструктура. Коммунальщики, транспортники, медики и спасатели работают в режиме военного положения. Предоставляются все коммунальные услуги во всем городе. Для сопряжения левого и правого берегов сегодня будут работать Дарницкий и Северный мосты. Напоминаю, что водители должны пропускать машины «быстрой» и автомобили с гуманитарными грузами», — сказал Николай Поворозник.
Он добавил, что также в Киеве постепенно возобновляют работу мини ярмарки и столичные рынки. Всю информацию можно узнать на официальных сайтах городских властей и в приложении «Киев Цифровой».
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»