Уберите больного верблюда, киевская команда спасения животных получила необычный вызов
Вот такого верблюда обнаружили спасатели
Kyiv Animal Rescue Group в течение двух недель совершили 29 выездов из спасения животных. Из привычных, и самых типичных — снять кота с дерева, были и экзотические. Например к верблюду.
Так, на горячую линию спасателей позвонила взволнованная киевлянка и сообщила, что на улице Лейпцигской лежит верблюд. И что он, наверное, болен. Экипаж, прибывший на место, нашел игрушечного верблюда натурального размера. Что это было за шутку так и не выяснили.
Интересно, что спасателям уже привычно сообщают о животных и птицах, нуждающихся в помощи в районах, прилегающих к столице. Так на раздельной полосе трассы, что на выезде из Киева в сторону Броваров, заметили стаю цесарок. Выяснилось, что цесарки вышли на прогулку из парка отдыха и помощи не нуждаются. А вот раненого канюка, нашедших на Круковщине, доставили в ветеринарную клинику, а затем в Усадьбу Нюшаникова. Помощь птицам. А травмированного лебедя, обнаружившего по улице Лесной, отправили в Межигорское убежище для лебедей.
Процесс спасения кота. Фото: KARG
Процесс спасения кота. Фото: KARG
Кот, который боится ветиринаров. Фото: KARG
Традиционно, не чаще ли вызовы касаются кошек. Их снимают с деревьев, ловят на улице, вытаскивают из каминов в частных домах. И даже выманивают из шахты вентиляции в ветеринарной клинике. Врачи не сообщили, какие причины загнали животное вплоть до потолка, но по крайней мере, помощь была рядом.
Также за это время спасатели имели 20 выездов для обеспечения кормами животных по городу Киеву, а также доставляли корм в город. село Пороскотень. При случае также в Ворзеле проверили ли его животные по двум указанным адресам — не нашли, а третья попытка была успешной — обнаружили во дворе и привезли хозяевам ручную собаку. В Броварах из бассейна заброшенного спорткомплекса спасли двух собак, которые не могли выбраться оттуда самостоятельно. Так же Макару вытащили из колодца еще одного четырехлапого.
Спасатели продолжают выполнять свою работу. Помочь им в этом можно здесь.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»