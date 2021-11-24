Убегали с бутылками: на Позняках поймали воров, которые сливали горючее с авто
Надпись о пустом баке не остановила воров. Фото: патрульная полиция Киева
Похоже, что немного подзабытый вид преступлений, снова в «тренди». На Позняках патрульные задержали воров, которые сливали горючее из припаркованных автомобилей.
Крадеев поймали ночью на улице Ревуцкого. Во время патрулирования района правоохранители обратили внимание на двоих подозрительных лиц, которые несли что-то тяжелое в пакетах. Увидев полицейских, мужчины ускорились. Инспекторы остановили граждан и, как оказалось, не зря.
У мужчин в пакетах обнаружили две пятилитровые бутыли с дизельным топливом и шланг, с помощью которого они сливали горючее из автомобилей. Своей причастности к краже мужчины не отрицали. palne-znbspavto-b6a96b5.jpg» alt=»Убегали с бутылями: на Позняках поймали воров, которые сливали горючее с авто» />
Мужчин поймали ночью
Вот так сходил по хлебу
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Дарницкого района полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств и предоставления правовой квалификации действиям задержанных. Вероятно, что мужчинам будут инкриминироваться ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса. За тайное похищение чужого имущества предусмотрено наказание от 17 тысяч гривен штрафа до пяти лет ограничения свободы. znbspbutljami-nanbsppoznjakah-spijmali-zlodiyiv-jaki-zlivali-palne-znbspavto-db49605.jpg» alt=»Убегали с бутылями: на Позняках поймали воров, которые сливали пальное литров дизеля
А вот вору, которого недавно задержали в Днепровском районе с запасным колесом, сворованным с грузового микроавтобуса, грозит реальный срок заключения без вариантов — от трех до шести лет. Такое наказание предусмотрено ч. 3 ст. 185 (кража с проникновением) Уголовного кодекса. Ведь мужчина, чтобы добраться до «запаски» разбил стекло в автомобиле и залез в салон.
Такое же наказание (до шести лет заключения) грозит и молодому человеку, который ночью на Борщаговском рынке сорвал замки с металлического контейнера и украл женскую куртку.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»