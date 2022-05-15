У врачей увеличилось количество пациентов с ротавирусом. Симтомы заболевания и лечения
Медики говорят: болеют, в частности, те, кто долго находился в подвале или бомбоубежище.
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Продолжительное пребывание в местах большого скопления людей, ограниченный доступ к чистой воде — наиболее вероятны предпосылки появления кишечных заболеваний. О риске их вспышки недавно были предупреждены в Минздраве Украины. Чаще их вызывает обычный ротавирус. Подробнее о нем и как можно уберечься рассказывают инфекционистка Елена Корж и семейный врач Людмила Зверь-Мацко.
— Действительно ли ротавирус более распространен в условиях войны?
О. Корж:
— К сожалению да. Из-за нарушения правил гигиены, скопления большого количества людей в бомбоубежищах, отсутствия питьевой воды есть большие риски возникновения инфекционных вспышек, в том числе и ротавируса.
Ротавирус очень быстро передается. Инфицирование происходит при контакте с загрязненными поверхностями и предметами, — игрушками, мебелью, одеждой…
Если человек не помыл после руки, имеет высокий риск заболеть.
Л. Зверь-Мацко:
— В последнее время увеличилось количество обращений детей младшего возраста с симптомами ротавируса. Только за последнюю неделю у меня было более двух десятков таких пациентов. Это преимущественно те, кто долго находился в укрытиях…
— Какие симптомы болезни?
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— Первые симптомы, как правило, появляются через два дня после инфицирования. Возникают общая слабость, тошнота, повышенная температура и диарея. Последняя (как и рвота) может длиться от 3 до 8 дней. У детей до 3 лет могут быть дополнительные симптомы — потеря аппетита и обезвоживание. Заразиться могут и дети, и взрослые. Однако у взрослых болезнь обычно протекает в легкой форме, с менее выраженными симптомами, а у детей — гораздо сложнее. Кстати, самое опасное в течении заболевания — обезвоживание. Это приводит к истощению организма и может закончиться летально.
— Как нам защититься?
— Еще раз подчеркну: прежде всего следует соблюдать правила гигиены, в частности, мыть руки после туалета, перед едой, дезинфицировать детские игрушки….
— А как лечится этот недуг?
— Обычно это медикаментозное лечение симптомов болезни и соблюдение диеты. Из рациона нужно удалить белок, сырые овощи, фрукты и консервацию. Но самое главное – — много пить. Всегда рекомендую своим пациентам пить воду, а не компот или морс. Именно она лучше восстанавливает водный баланс организма, выводит токсины и помогает быстрому выздоровлению. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, особенно употреблять антибиотики. Это ведь — вирусная инфекция и она не лечится антибиотиками или антибактериальными средствами.
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