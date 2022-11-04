У Вячеслава Богуслаева и Олега Дзюбы арестовали активов почти на миллиард гривен
Также разоблачена причастность президента Мотор Сичи к коммерческой деятельности нескольких предприятий.
Событие: СБУ арестовала имущество президента и начальника департамента внешнеэкономической деятельности промышленного гиганта «Мотор Сич» почти на один миллиард гривен. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Детали и комментарии:По материалам следователей, наложен арест на все имущество президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олега Дзюбы, подозреваемых в работе на агрессора. Общая сумма арестованных активов составляет около 1 млрд грн. Это, прежде всего, средства в гривневом эквиваленте, а также транспортные средства и недвижимость обоих фигурантов.
«Кроме того, в ходе расследования сотрудники спецслужбы установили, что руководитель Мотор Сичи является акционером банка, которому принадлежит 100% корпоративных прав еще одного финучреждения – ПАО «Мотор Банк», – отмечают в пресс-службе СБУ.
Также разоблачена причастность Вячеслава Богуслаева к коммерческой деятельности нескольких украинских предприятий, в которых он владеет значительным пакетом акций.В связи с этим СБУ предприняла комплексные меры по наложению ареста на соответствующие корпоративные права подозреваемого.
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«Напомним, что оба фигуранта были задержаны контрразведкой в октябре этого года. По данным следствия, руководство завода в Запорожье наладило транснациональные каналы незаконного снабжения оптовых партий украинских авиадвигателей в Российскую Федерацию. Чиновники действовали в сговоре с приближенными к кремлю представителями корпорации» является одним из главных производителей вооружений для России. Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов, которые массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину», — сказал он. констатируют в СБУ
Следователи отечественной спецслужбы сообщили организаторам сделки о подозрении по ч.4 ст. 111-1 и 111-2 Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору. Им грозит до 15 лет тюрьмы. На период следствия суд отправил фигурантов в СИЗО. Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступной деятельности и привлечения к ответственности виновных.