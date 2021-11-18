У судьи, которая врезалась в дерево на Оболони, отобрали права подвыпившего введения.
Светлане Коллегаевой придется заплатить 17 тысяч гривен штрафа. Фото из открытых источников
Служницу Фемиды из Деснянского райсуда Киева Светлану Коллегаеву, которая в июле этого года взлетела на Audi с дороги и въехала в дерево, признали виновной в управлении автомобилем под хмельком.
Киевский апелляционный суд оставил в силе соответствующее решение первой инстанции. Поэтому водители в мантии придется оплатить 17 тысяч гривен и в год распрощаться с правами. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
«Оболонский райсуд Киева признал виновной судью столичного суда за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако после решения первой инстанции сторона защиты направила апелляционную жалобу. В конце концов 11 ноября Киевский апелляционный суд оставил в силе наказание судьи за управление в состоянии опьянения, отклонив все апелляционные жалобы защиты нетрезвого судьи», — цитирует Дениса Монастырского прессслужба МВД.
Кроме того, по поручению министра внутренних дел в Высший совет правосудия подали жалобу для оценки такого правонарушения со стороны судьи.
Как сообщал «Вечерний Киев», ДТП при участии судьи произошло 21 июля около 21:00 на улице Приречной, что на Оболони. Автомобиль Audi, за рулем которого находилась Светлана Коллегаева, выехал на тротуар, сбил столб, врезался в дерево и едва не задел прохожих. Удар был такой силы, что в машине улетело колесо. К счастью, никто из прохожих не пострадал. На месте автопроисшествия тогда собралось немало возмущенных местных жителей. prava-zanbspvodinnja-napidpitku-261c841.jpg» alt=»У судьи, которая врезалась в дерево на Оболони, отобрали права за вождение под хмельком» />
Удар был такой силы, что в машины улетело колесо Сама Коллегаева и ее пассажирка сообщили патрульным, прибывшим на место ДТП, в медицинской помощи не нуждаются. Судья объяснила, что не справилась с управлением. Впрочем, инспекторы сразу заподозрили, что водитель нетрезв. Ее направили на медицинское освидетельствование. Врач-нарколог подтвердил подозрения правоохранителей.
Патрульные составили на водительницу соответствующий админпротокол, который полтора месяца не могли вручить судье, поскольку она находилась то на больничном, то в отпуске. Письменные приглашения полицейских она игнорировала, поэтому в конце концов правоохранители сами посетили судью по месту работы. Впрочем, служанка Фемиды с протоколом не согласилась.
Она так и написала на нем, что «не согласна с выводом врача-нарколога, поскольку существуют разногласия с результатами прибора Драгер и выводом, полученным по результатам самообращения». Хотя, по словам патрульных, женщина отказалась от проверки алкотестером.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»