У станции метро «Золотые ворота» провалилась брусчатка: движение ограничили
Аварийный участок огородили. Фото: «Киев-Трафик»
Брусчатка провалилась на улице Владимирской неподалеку от станции метро «Золотые Ворота».
Просадка основы проезжей части и провал покрытия возникли из-за повреждений инженерных сетей. Об этом сообщает Киевавтодор в своем Telegram-канале «Киев-Трафик». Аварийный участок огородили, а движение транспорта частично ограничили. Уточним, что мостовая провалилась на перекрестке Ярослава Вала и Владимирской.
Ранее аварийные бригады «Киевводоканала» ликвидировали повреждение водопровода на Большой Кольцевой дороге. Из-за аварии было понижено давление в сетях на жилых массивах Никольская Борщаговка и Южная Борщаговка. Чтобы обеспечить жителей питьевой водой на нескольких улицах дежурили автоцистерны.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»