У станции метро «Лыбидская» горел торговый центр
На месте происшествия работали 25 спасателей. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Пожар произошел в минувшую субботу, 6 ноября, на крыше шестиэтажного здания, в котором расположен ТЦ «Интервал-Плаза».
Этот торговый центр находится на Лыбидской площади напротив ТРЦ «Oce Plaza». Информация о пожаре на улице Большой Васильковской, 143/2, поступила спасателям в 21:53.
По прибытию на место первых боевых расчетов чрезвычайники установили, что на крыше шестиэтажного административного здания произошло короткое замыкание электропроводов. огонь. Спасатели быстро потушили пожар, который успел охватить небольшую площадь — пять квадратных метров.
На место происшествия выезжали шесть машин, а также 25 спасателей. Жертв и пострадавших нет. Причинами и обстоятельствами пожара займутся правоохранительные органы.
Между тем полицейские Киевщины разыскали и задержали двух мужчин, которые сожгли в Ирпене гараж, две машины и часть дома, в котором проживал популярный TikTok-блогер Роман Грицько. /p>
На допросе поджигатели признались, что действовали по заказу, но «перестарались». Они якобы имели задачу повредить только белый BMW X4, принадлежащий супруге Романа Грицко, занимающейся бизнесом. Мол, не рассчитывали, что огонь уничтожит полностью и соседний автомобиль ее мужа — Toyota Land Cruiser, и весь гараж, и перевернется на крышах дома. Александр ГАЛУХ, «Вечер