У станции метро «Демеевская» убрали все незаконные киоски
При демонтаже на Демеевской. Фото прессслужбы КП «Киевблагоустройство»
В столице продолжается практика освобождения больших локаций от незаконно установленных временных сооружений.
Ее основали в прошлом году и освободили 67 тысяч квадратных метров территории города. Эту территорию вернули в пользование киевлянам и создали скверы, велодорожки, свободные пешеходные зоны,
Вчера демонтажные бригады КП «Киевблагоустройство» освободили территорию в Голосеевском районе, неподалеку от станции метро В общей сложности из этой локации вывезли 13 временных сооружений, которые не имели надлежащих разрешительных документов на размещение, и освободили около 360 квадратных метров территории. Теперь здесь станет намного свободнее и безопаснее, ведь ТС располагались вплотную к тротуару. где есть скопление временных сооружений с несоответствующей документацией. У города есть понимание, что все центральные магистрали и въезды в город должны быть очищены и приведены в цивилизованный вид.