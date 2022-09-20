У россиян истерика: страну не допустили к Евро-2024
Александр Шовковский записал видео, в котором призвал к бойкоту спортсменов России, своим молчанием способствующим террору.
Событие: Спортсмены россии остались без еще одного крупного турнира. Страна-агрессорка не допущена к жеребьевке отборочного турнира Евро-2024, и она пропустит континентальное первенство.
Детали и комментарии: «Россиянам просто не к чему готовиться. Как и требовал, россии не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И по меньшей мере до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования! Евро-2024 пройдет без страны-агрессорки!», – написал президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook.
Напомним, после того, как кремль начал. полномасштабное вторжение на территорию Украины, УЕФА исключил российские клубы из еврокубков, а сборную страны-агрессорки лишили права сыграть в стыковых матчах отбора на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. 2 мая УЕФА своим решением устранил российские клубы и сборные от международного сезона-2022/2023. Также российские команды в этом сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022 и квалификации женского чемпионата мира 2023 года.
В том же сообщении глава украинского футбола рассказал, что УАФ заплатил небольшой штраф за высказывание Петракова о войне и российской агрессии в Украине. О дисквалификации речи идти не может, хотя оккупанты добивались от УЕФА именно этого.
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«Истерика россиян по поводу главного тренера Национальной сборной Украины Александра Петракова – не стоит ни малейшего внимания, потому что их несуразную жалобу УЕФА уже давно рассмотрел. Конечно, что никакого решения об отстранении нет и быть не могло. Было предупреждение и незначительный штраф, который УАФ имеет за честь оплатить. Поэтому тщетно решители пытаются сейчас накануне важного матча украинской сборной отвлечь нас от подготовки к игре. Все максимально сосредоточены именно на этом и готовятся поддерживать наших ребят» подчеркнул Андрей Павелко.
А тем временем тренер сборной Украины Александр Шовковский побывал на стадионе в Ирпене, который очень серьезно пострадал от российских террористов, и снял видео, в котором призывал к бойкоту российских спортсменов, которые своим позорным молчанием способствуют террору.
«Это футбольный стадион в городе Ирпень. Раньше здесь тренировалось новое поколение украинских футболистов. А теперь он заброшенный. из-за войны. Я знаю: голкипер защищает ворота от мяча противника. Но как их защитить от вражеской российской ракеты?Я знаю: болельщики могут принимать игрока или нет.Но как принять эту нестерпимую тишину на трибунах?» Обращаюсь ко всем, кого объединяет любовь к спорту!Мы не должны молчать!Все мы, весь демократический мир , – единственная сборная в борьбе за победу над злом!» – сказал он.