У путина серьезные проблемы: назревает раскол
Эксперты назвали слабость российского диктатора, которую ему не смогут простить.
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Градус напряжения в России возрастает. Позиции президента страны-агрессорки сильно пошатнулись после разгрома российских войск в Харьковской области. О том, что ситуация для кремля неутешительная, откровенно заявил бывший вожак “ДНР” Игорь Стрелков-Гиркин: “Наша сторона может говорить о том… как не допустить перерастания оперативного поражения в стратегическую… Хотя в целом она уже переросла. Бой за инициативу противник уже выиграл. В то же время появилась информация, что главарь “ДНР” Денис Пушилин якобы бежал из Донецка.
Кустарник к огню подбрасывает и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он раскритиковал “стратегию” минобороны россии и заявил, что “выйдет на руководство страны, чтобы разъяснить ему ситуацию”, если в войне не будет изменений.
В то же время недовольство президентом России выразили московские и санкт-петербургские муниципальные депутаты. Они друг за другом направили в адрес путина письмо, в котором требуют его отставки. Подписанты обращения обвинили главу кремля не только в снижении уровня жизни людей, но и в том, что российские граждане гибнут за имперские амбиции кремля в горячих точках, в частности в Украине. фоне поражений русской армии в Украине? Ситуацию обсуждаем с директором Украинского института политики Русланом Бортником, руководителем аналитического центра “Третий сектор” Андреем Золотаревым и заместителем директора Агентства моделирования ситуаций Алексеем Голобуцким.
— Насколько высоки риски являются для путина из-за поражения россиян в войне? Власти России сейчас представляют события так, будто воюют не с Украиной, а с Западом. Ну отступили на Харьковщине, ничего страшного, есть еще Херсонская, Запорожская области, есть еще много возможностей. Повесят вину на военных за отступление, и все.
По-моему, могут произойти определенные тактические изменения во власти — чьи-то позиции усилятся, чьи-то расслабятся. Но чего-то чрезвычайного ждать не стоит. РР Бортник: РР Бортник— Не согласен. Поражение на Харьковщине, которое является первым серьезным поражением россиян за время широкомасштабного вторжения в Украину, создает два значительных кризиса внутри России. С одной стороны, речь идет о кризисе между властью и ультрапатриотами, требующими воевать во весь рост, провести общую мобилизацию, разрушать украинскую инфраструктуру, наносить удары по центрам принятия решений, применить тактическое ядерное оружие и так далее.
&mdash ; Это целая группа людей в русском истеблишменте — условно говоря, от Медведева до Стрелкова, — кто публично и безнаказанно критикует русскую армию и силовиков, — продолжает Руслан Бортник. — Обратите внимание: многие из этих людей связаны с фсб — “материнской структурой” путина. Они считают, что российская армия недостаточно жесткая, не хочет по-настоящему воевать, и называют часть российского руководства слабаками.
Не считая того, есть аморфная, инфантильная часть российского общества, которая постоянно верила в силу российской власти и армии. В настоящее время, на фоне серьезных поражений на Харьковщине, вера российского общества в силу путина, его окружение и силу вооруженных сил снижается. Это чувство предательства и слабости создает высокую турбулентность в российском обществе.
● А. Золотарев: — В России работает мощная пропагандистская машина, которая может превратить поражение в победу для рядовых граждан. В марте-мае это было легче. А теперь, когда цифра погибших и раненых в войне россиян приближается к 100 тысячам и этого уже не скроешь, это сложная задача. мировой войны и с поражением в Мукденской и Цусимской битвах во время русско-японской войны 1904 — 1905 год. У многих сейчас ощущение, что россия проиграет.
— Может ли дойти до мятежей среди населения или же до серьезных конфликтов во властной верхушке?
— У России слишком мощный полицейский аппарат, который гасит все, что, по мнению властей, может представлять для нее угрозу. Поэтому я скептически отношусь к возможности масштабных протестов среди населения.
Но высока вероятность того, что произойдет мятеж во властной верхушке. У людей из бизнес-кругов были совсем другие жизненные планы. Они вкладывали в недвижимость в Британии, Франции, США, отдавали туда учиться своих детей, а теперь вдруг выбывают из игры и превращаются в изгнанников.
В истории России уже не раз было такое, что стратегические военные и политические ошибки власти приводили к дворцовым переворотам. То же может произойти и сейчас. Те люди, которые целуют руки путину, могут вонзить нож в спину. Вероятность мятежа против путина существенно возрастет в случае еще одной мощной победы Украины.
● Р. Бортник: Да, массовые протесты в обществе маловероятны. Они были бы возможны, если бы война перешла на российскую территорию. А вот кризис межэлитарный, обострение конфликта между разными, так сказать, башнями в кремле уже происходит.
Посмотрите, что безнаказанно рассказывает Стрелков. Мы же понимаем: если бы он не имел высокой &крыши”, то не мог бы так жестко критиковать российские вооруженные силы. Следовательно, риски дестабилизации для российского политического руководства возрастают.
— Может ли Путин сам уйти с поста, или его могут заставить уйти?
● А. Золотарев: Сам путин не уйдет. Ибо хорошо понимает, что его “порвут”, как только он покинет должность. Он будет держаться за власть до последнего.
Но события могут произойти по хорошо известному из российской истории сценарию, когда к путину придут и скажут, мол, надо пойти. так сложились происшествия. И он сделает это “из-за состояния здоровья” или другую причину.
● Р. Бортник:
— Вряд ли кто-то заставит путина уйти с поста. Людей, которые могут бросить ему вызов в лицо, нет. А вот риски физического уничтожения для путина растут. Потому что в России лидеру могут простить все — самодурство, тоталитарную жестокость, но не слабость. Как мы видим, российские власти, силовой блок в ситуации вторжения в Украину продемонстрировали большую слабость.
С другой стороны, пути могут обвинить в провале Шойгу, генералов и возглавить контрреволюцию радикалов — сказать, что, мол, призвал действовать более решительно, но тут предатели настаивали, что надо действовать постепенно, что должна быть спецоперация, а не война. То есть он попытается перехватить этот кризис для проведения чисток внутри политического руководства, прежде всего от фигур, которые не до конца лояльны, неэффективны или не устраивают партию ястребов.
Итак, с одной стороны, есть риск прихода к власти в России еще более антиукраински настроенных лиц. С другой — есть шансы на полную деструкцию российского государства и на то, что на его месте может быть что-то другое, не такое враждебное Украине.
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