У Путина нет выхода из украинской войны — Байден
10.05.2022 | Без рубрики | Комментариев нет|
Президент США Джо Байден обеспокоен тем, что у президента России Владимира Путина нет возможности выйти из войны с Украиной. strong>
Об этом он заявил выступая на политическом сборе средств в пригороде Вашингтона, сообщает Reuters.
Байден отметил, что Путин ошибочно полагал, что вторжение в Украину приведет к расколу НАТО и Евросоюза. США и многие европейские страны сплотились вокруг Украины.
По мнению президента США, сейчас у Путина "нет выхода".Байден отметил, что пытается понять, как это решить.
Что известно
- 9 мая президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон S. 3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине. Закон позволит США оперативно предоставлять нашей Украине оружие для защиты от агрессии России путем сокращения бюрократических процедур.
- 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что опасность применения ядерного оружия "серьезная, реальная, ее нельзя недооценивать". Президент США Джо Байден назвал утверждение Лаврова "легкомысленными".
- В ходе выступления на совете законодателей Санкт-Петербурга 27 апреля Путин пригрозил ответными ударами государствам, которые будут "вмешиваться" в войну России в Украине, не уточнив, о чем идет речь.
- 28 февраля Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый боевой режим из-за того, что якобы «чиновники стран НАТО допускают агрессивные высказывания» в адрес России. Один из аспектов стратегических сил сдерживания — применение ядерного оружия.
- На брифинге для журналистов 29 апреля чиновник Пентагона заявил, что Соединенные Штаты не видят риска использования Россией ядерного оружия, несмотря на более резкую риторику последнего.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что приезд временной поверенной по делам США в Украину Кристины Квин в Киев означает невозможность ядерного удара Россией по столице.