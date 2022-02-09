У моста Патона к берегу прибило лед с мертвым мужчиной
Труп передали правоохранителям, которые устанавливают личность погибшего. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Столичные спасатели достали из Днепра тело мужчины неподалеку от пляжа «Березняки».
Сообщение о том, что на Днепровской набережной, 7, в реке Днепр находится тело человека, поступило чрезвычайным сегодня, 9 февраля, о 11:27. На месте события водолазы обнаружили неподалеку от берега вмерзшее в лед тело мужчины. Спасатели достали труп и передали правоохранителям, которые будут выяснять личность погибшего и все обстоятельства трагического случая.
Еще одно чрезвычайное событие со смертельным исходом произошло сегодня, 9 февраля, на одном из предприятий в Голосеевском районе. При монтаже оборудования погиб электросварщик. Его привалило девятитонным станком.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»