У моста Патона к берегу прибило лед с мертвым мужчиной

magictr | 09.02.2022 | Новости | Комментариев нет

У моста Патона до берега при лед с мертвым мужчиной

Труп передали правоохранителям, которые устанавливают личность погибшего. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Столичные спасатели достали из Днепра тело мужчины неподалеку от пляжа «Березняки».

Сообщение о том, что на Днепровской набережной, 7, в реке Днепр находится тело человека, поступило чрезвычайным сегодня, 9 февраля, о 11:27. На месте события водолазы обнаружили неподалеку от берега вмерзшее в лед тело мужчины. Спасатели достали труп и передали правоохранителям, которые будут выяснять личность погибшего и все обстоятельства трагического случая.

Еще одно чрезвычайное событие со смертельным исходом произошло сегодня, 9 февраля, на одном из предприятий в Голосеевском районе. При монтаже оборудования погиб электросварщик. Его привалило девятитонным станком.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr