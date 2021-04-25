У жаловавшейся на полноту россиянки нашли 25-килограммовую опухоль
Тюменские хирурги провели не самую обычную операцию пациентке, жаловавшейся на непроходящую полноту. Обследовавшие женщину медики нашли у нее опухоль весом в 25 килограммов, которую затем и вырезали.
Новообразование в организме россиянке развивалось больше двух лет, заняв весь малый таз и часть брюшной полости.
Первым гигантскую опухоль обнаружил гинеколог, к которому пациентка обратилась с жалобами на боли и неспособность похудеть. Хирурги оперировали женщину больше трех часов, оказалось, что новообразование стало следствием развившейся миомы матки.
«Хирургам и анестезиологам пришлось понервничать — при извлечении тяжелой опухоли, находившейся в теле женщины долгое время, возникает резкое изменение внутрибрюшного давления — оно падает», — прокомментировал сложную операцию один из хирургов.
Женщине повезло, что опухоль выявили до какой-то травмы. В этом случае новообразование могло разорваться, спровоцировать кровотечение и, скорее всего, летальный исход.