У Игоря Коломойского детективы НАБУ провели обыск, – СМИ
Он касался дела о завладении имуществом и средствами компании «Укрнафта» почти на 13 миллиардов гривен.
Событие: В деле Игоря Коломойского, четыре года лежавшего под сукном в специализированной антикоррупционной прокуратуре, расследование наконец-то сдвинулось с места. У олигарха провели обыск. Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на рассказы свидетелей.
Детали и комментарии: Как отмечает издание, обыск проводился не САП, а детективами НАБУ. Он касался дела о завладении имуществом и средствами компании «Укрнафта» почти на 13 миллиардов гривен в ценах 2015 года.
По словам свидетелей, представители следствия посетили олигарха в пять утра по месту его проживания на курорте Буковель. Источники ZN.UA в НАБУ факт обыска подтвердили. При этом подчеркнули, что это, едва ли не впервые на их памяти, был обыск, о котором никого не предупреждали.
По информации издания, Игорь Коломойский пока не проходит по этому делу как обвиняемый, и подозрение ему не объявлялось. Но он является совладельцем «Укрнафты», где на днях прокурорами САП и детективами НАБУ были объявлены подозрения по поводу финансовых махинаций бывшим сотрудникам – председателю правления, его заместительнице по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки, руководительнице отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов и директорам пяти коммерческих предприятий, одного из которых, кстати, задержали.
Напомним, дело было открыто по статье о «завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах». Еще в 2019 году подозрения по ней были готовы. Но тогдашний глава САП Назар Холодницкий не решился их подписать. Новому руководителю САП Александру Клименко стало смелости.
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На момент совершения сделки Игорь Коломойский, вместе с Геннадием Боголюбовым и Игорем Палицею, владел % компании «Укрнафта», остальные принадлежали государству в лице НАК «Нафтогаз». Руководство НАК неоднократно утверждало, что с 2015 года полностью контролирует компанию, впрочем, ни ее операционные результаты, ни рыночные источники никогда не подтверждали этих смелых заявлений. а также скачали его содержимое.
В то же время сам Коломойский на вопрос «Украинской правды» подтвердить, действительно ли детективы НАБУ провели у него обыски, ответил: «Не слышал».