У Фирташа отобрали облгазы. Суд передал в управление АРМА 26 компаний по распределению газа
Теперь поставки голубого топлива потребителям будет контролировать государство.
Событие: Следователь судья Печерского суда Киева передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) арестованы частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем, сообщает ДБР на своем сайте. p>
Детали и комментарии: «Отныне государство будет контролировать поставки потребителям природного газа. Это сверхважный вопрос национальной безопасности, особенно в условиях российской агрессии», — говорится в сообщении ДБР. По его данным, еще в июне прошлого года Бюро разоблачило масштабную схему бесплатной передачи Министерством энергетики и угольной промышленности Украины газораспределительных систем в пользование частным операторам. Многолетняя противоправная деятельность нанесла государству ущерб на сумму 1,488 млрд. гривен. Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
На обнародованных ДБР фотографиях видно, что обыск и следственные действия производились на объектах компаний группы РГК олигарха Дмитрия Фирташа, владеющей 18 облгазами. В частности, речь идет о «Хмельницкгаз», «Волыньгаз», «Черниговгаз», «Днепропетровскгаз», «Киевоблгаз», «Черкассыгаз», «Тисменицагаз» и другие. В компании Фирташа пока не прокомментировали судебное решение. Напомним, операторов газораспределительных сетей или так называемых облгазов в Украине насчитывается более 40. Примерно 70% газа в стране распределяет Региональная газовая компания беглого бизнесмена Фирташа.
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«Облгазы Фирташа (и не только) передали в управление АРМА. Можно было бы многое написать и о предыстории, 2010-2011 годы, когда «выводили» сети, и о 2017-ом, когда меняли договоры, и постоянные манипуляции с объемами потребления» , ВТВ, нормами потребления, аффилированные газсбыты и еще тысячи историй.Тонны грязи, фейков, манипуляций… Уверен, что это далеко не конец истории.Еще будут суды, а это очень сложный процесс и не быстрый. не закончился «пшиком», когда государство окажется еще и виновным компенсацию и потратит колоссальные средства «на управление» в условиях значительных проблем на рынке газа», — отреагировал в Facebook эксперт по вопросам энергетики Алексей Хабатюк.
«То, о чем так долго и много говорили украинцы, произошло государство вернуло себе контроль над частными облгазами. Надеемся, что все было сделано законным способом и решение не будет отменено.Теперь остались мелочи – доказать, что государство может эффективно управлять своим имуществом и снизить или отменить наконец-то тарифы на распределение газа», — написал в Facebook нардеп Алексей Кучеренко.