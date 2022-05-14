У детей 12 стран обнаружили неизвестный ранее гепатит. Какие его симптомы?
Медики советуют регулярно мыть руки, пить безопасную воду и избегать контактов с людьми, у которых есть признаки ОРВИ.
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В Европе и США зафиксировали около 200 случаев заражения детей гепатитом неизвестного происхождения. От него погиб уже один человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
— По информации ВОЗ, недуг возникает неожиданно: дети чувствуют себя нормально, а затем мгновенно появляется симптоматика гепатита, — рассказывает инфекционистка Елена Луцкая. — Это может быть повышенная температура, диарея, рвота, кожный зуд, боль в суставах. Также может проявляться желтуха, а вместе с ней — потемнение мочи и побеление кала. Эти гепатиты имели довольно тяжелое течение, поэтому пациенты нуждались в трансплантации печени.
— Какова же причина этой болезни?
— Сейчас медики это выясняют. Однако, по одной из теорий, причиной болезни мог стать коронавирус. Острый гепатит развился как его осложнение или атипичное течение. Также есть предположение, что такой тяжелый и острый гепатит провоцирует аденовирус. это респираторный вирус в разных клинических формах. Чаще всего мы знаем его по фарингокон&юнктивальной лихорадке — с высокой температурой, конъюктивитом и т. д. Раньше медикам действительно приходилось сталкиваться с тем, что он мог давать краткосрочное поражение печени, но оно было нетрудным.
В настоящее время продолжаются расследования случаев заражения. Надеюсь, все как можно быстрее выяснят, и у нас будет больше информации о причинах этого недуга.
— Говорят, ни у одного ребенка не было обнаружено возбудителей уже известных гепатитов. А сколько их существует?
— Пьять: А, В, С, D и Е, — добавляет Владимир Паничев, эпидемиолог Центра контроля и профилактики болезней
Минздрав. — Все они поражают печень человека, но существенно отличаются по своей природе. Регулярно выявляют новые виды патогенов, способных поражать печень. Очевидно, теперь речь идет еще об одном. Возможно, этого гепатита не существовало или просто не было диагностических возможностей его выявить. Только после тщательного изучения новой патологии можно будет об этом говорить более аргументированно.
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— На что следует обращать внимание родителям?
О. Луцк:
— Надо придерживаться элементарных правил, помогающих уберечься от многих недугов: регулярно мыть руки (что уж говорить об овощах и фруктах), пить безопасную воду, избегать контактов с людьми, имеющими признаки ОРВИ.
Также следует вакцинироваться и защититься от тех инфекций, от которых уже есть вакцины. Это то, что сделать нам по силам, чтобы таким образом уберечь свое здоровье.
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