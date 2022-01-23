XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

magictr | 23.01.2022 | Новости | Комментариев нет

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XXIII международная фотовыставка газеты « День»: фото

фото Бориса Корпусенко

21 января состоялось торжественное награждение победителей и призеров фотоконкурса газеты «День», а с 22 января фотовыставка начинает работать в Украинском доме для киевлян и гостей столицы. >

В этом году на фотовыставку с названием «Антидот» было выбрано 300 фотографий, которые представлены фотографами со всех уголков Украины и зарубежья. >

XXIII международная фотовыставка газеты « День»: фото

Фотоснимки представлены в номинациях «Украинский мир», «Политика», «Фото с историей», «Мир глазами детей». 50 фотоснимков посвящены Евгению Кирилловичу Марчуку и основана особая награда-специальный приз имени Евгения Марчука. Первым его получил Николай Тимченко.

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

Отмечена фотоснимок «Евгений Кириллович» Руслана Канюки призом от пекарни-кафе «Витач» за умение фотографа передать особые качества человека.

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

Гран-При в размере 30 тысяч гривен получил Евгений Малолетка за серию работ по украинским ковид-больницам от руководителя агрофирмы «Ольгополь» Павла Каленича.

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

В призеры фотовыставки попала работа фотокорреспондента «Вечернего Киева» Алексея Иванова. Прошел почти год, когда талантливый фотограф умер от наковырки. Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова отобрал для награждения его фото «Привет, Патрик!». Приз получил его отец Александр Иванов. Он очень тронут и благодарен таким вниманием к его сыну.

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

«Привет, Патрик!» — фото Алексея Иванова

Отмечена наградой Лариса Ившина-редакторка ежедневной всеукраинской газеты «День» и автора идеи Фотоконкурса.

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

Ректор Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского Максим Тимошенко вручил Ларисе Алексеевне высший орден Национальной музыкальной академии за выдающиеся заслуги.

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

Прекрасную атмосферу награждения победителей-фотографов поддерживало музыкальное сопровождение струнного квартета студентов Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского. Мероприятие модерировали певица Мариетта Уэйз и народный артист Украины, режиссер, художественный руководитель мастерской «Созвездие» Алексей Кужельный. Гостей ждали вкусности — хмельная сикера от Медоварни «Медовый Спас» и вкусные козьи сыры от фермы «Zinka». Указанные украинские производители номинировали от союза «Дороги вина и вкуса Киевщины» и Управления туризма Киевской ОГА специальные награды для призеров фотоконкурса «День».

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

Фотобиенале от газеты «День» будет работать с 22 января до 6 февраля в Украинском доме с 11:00 до 18:00 (ул. Крещатик, 2).

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Традиционно можно будет отдать голос за наиболее понравившееся изображение.

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

Павел Каленич -руководитель агрофирмы «Ольгополь»

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

Павел Каленич, Лариса Ившина, Михаил Поживанов, Николай Гриценко

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

Марина Порошенко-депутат Киевсовета от Партии «Европейская солидарность»

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

Александр Чалый-украинский дипломат, президент ООО «Грант Торнтон»

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

Михаил Поживанов-украинский политик, глава ГО «Магдебургское право»

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

Руслан Канюка-фотокореспондент газеты «День»

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

Сергей Липко-владелец медоварни «Медовый Спас»

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

Руслан Канюка-фотокореспондент газеты «День»

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День&raquo ;: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

Николай Тимченко-с призом от Евгения Марчука

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

Андрей Дубчак-приз «Золотой День»

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

XXIII международная фотовыставка газеты «День»: фото

Виктория Бабич-Ве прева, фото- Борис КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»

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