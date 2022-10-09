«Взвод «уложили» за одну минуту». Рашист шокирован тем, как ВСУ умело уничтожают российских солдат
Общие потери врага в живой силе составляют 62,5 тысяч человек. Только за последние сутки отменяли 440 кафиров.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++
Событие: С начала полномасштабной войны в Украине погибли около 62 500 российских захватчиков и уничтожены 15 233 единицы вражеской техники. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага.
Детали и комментарии:Только за минувшие сутки утилизировано и демилитаризовано 440 рашистов и более 80 единиц боевой техники врага. В том числе на юге уничтожены три склада с боеприпасами в Херсонском и Бериславском районах и один пункт управления в Каховском. Ликвидировано 83 кафира, а также уничтожены четыре танка, четыре гаубицы «Мста-Б», два миномета 120-го калибра, семь единиц автомобильной и бронетехники. Кроме того, повреждены семь единиц вражеской техники, в том числе две самоходные мощные пушки «Пион».
Артиллеристы оперативной группировки войск Кривой Рог и аэроразведка 129-й бригады территориальной обороны уничтожили российские пушки с обслугой. В Николаевской области наши военные с пулемета сбили дрон-камикадзе и захватили зажигательные снаряды 9М22С.
«За прошедшие и текущие сутки Воздушные силы Украины на южном направлении сбили российский самолет, два беспилотных летательных аппарата, один БпЛА-камикадзе «Shahed-136″ и одну управляемую авиационную ракету Х-59», – цитирует РИА Новости. сообщает пресс-служба Воздушных сил.
Во время контрнаступления ВСУ на восточном фронте в плен попало большое количество недавно мобилизованных россиян. Об этом сообщает СБУ. Часть из них воевала всего несколько дней. Один из задержанных, житель Удмурдской республики, рассказал следователям, что 13 сентября прибыл в Миллерово, воевал 12 дней и сдался в плен. Он шокирован тем, как умело украинские защитники уничтожают российских солдат и говорит, что его взвод «уложили» за одну минуту.
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А в Херсонской области из вражеской воинской части сбежали 13 добровольцев с оружием. Один из них был задержан на кировщине. Об этом пишет российские издания «База».
«Доброволец-пулеметчик Николай Пайгозин самовольно покинул часть вместе с 12-ю сослуживцами из отряда «Дон» 28 сентября. Военные выехали с места службы в Херсоне со стрелковым оружием, боеприпасами и ручными гранатами. Сотрудники ФСБ и россии местом прописки в поселке Суводи в кировской области. Оружия и патронов у мужчины при себе не было – правоохранителям объяснил, что оставил их в расположении казачьего отряда «дон». говорится в публикации издания.
С начала полномасштабной войны наши воины уничтожили 2486 вражеских танков (+14 единиц за минувшие сутки, 5133 (+22) боевых бронированных машин, 1477 (+18) артиллерийских систем , 348 (+3) РСЗО, 180 средств ПВО, 266 самолетов, 235 (+1) вертолетов, 1086 (+7) БПЛА оперативно-тактического уровня, 247 (+1) крылатых ракет, 15 кораблей и 15 кораблей катеров, 3890 (+15) автомобилей и автоцистерн, 136 единиц специальной техники.