Взрывчатки не нашли: все станции метро снова работают
За неправдивое сообщение о минировании грозит до 6 год заключения
Четыре станции Киевского метрополитена, которые закрывали из-за анонимного сообщения о минировании, проверили и вновь открыли для пассажиров.
>
Итак, «Дворец спорта», «Льва Толстого», «Театральная» и «Вокзальная» работают в обычном режиме. Кроме того, сегодня, 12 января, полиция безрезультатно искала взрывчатку в аэропортах «Киев» (Жуляны) и «Борисполь». Во время проверки «воздушные ворота» страны не прекращали работу и сейчас работают в штатном режиме.
Это уже не первая волна фейковых минований в новом году в Киеве. Во вторник, 11 января, на электронную почту СБУ поступило сообщение о том, что якобы во всех столичных школах заложили взрывчатку.
А 8 января неизвестные «заминировали» все торгово-развлекательные центры Киева. Днем ранее, 7 января, столичные правоохранители безрезультатно искали взрывчатку в 10 ТРЦ. Также полицейские проверяли информацию о заминировании торговых центров 5 января в Деснянском, Днепровском и Подольском районах, но опять-таки ничего не нашли. жилых и административных домов и т.д. По данным правоохранителей, большинство сообщений поступают с территории России и оккупированных ею украинских территорий. Чаще это делают интернет-боты страны-агрессора в автоматическом режиме.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»