Взрыв в оккупированном Луганске: ликвидирован так называемый «генпрокурор лнр» и его заместительница
А в Херсоне в результате ювелирного удара ВСУ ранена коллаборантка.
Фото из сообщения Андрея Цаплиенко в Telegram A A+ A++
Событие: Сегодня, 16 сентября, в оккупированном Луганске раздался мощный взрыв. РосСМИ сообщили, что погиб «генпрокурор лнр» Сергей Горенко и его заместитель Светлана Стегленко.
Детали и комментарии: По данным пропагандистских ресурсов России, в здании так называемой генпрокуратуры сработало самодельное взрывное устройство. «Силовики» оцепили район. Военный журналист Андрей Цаплиенко заметил в Telegram, что с высокой долей вероятности Сергей Горенко еще до 2014 года был агентом российских спецслужб. «Более 20 лет проработал в правоохранительной системе Украины. В 2013-2014 годах начальник отдела расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На Донбассе это традиционно было очень «хлебное место». За несколько дней до полномасштабного вторжения стрелял демонстративно на камеру, из гаубицы по Станице Луганской, которая тогда была под контролем Украины», — рассказал журналист.
Советник Офиса президента Михаил Подоляк считает, что ликвидацию так называемого «генпрокурора ЛНР» и его заместителя в собственном кабинете следует рассматривать не иначе как разборки местных уголовных ОПГ, не разделивших награбленное имущество накануне масштабного побега. «Другая версия — зачистка россией свидетелей военных преступлений. Следствие покажет», — написал он в Twitter.
Также взрывы прогремели и во временно оккупированном Херсоне. «Прилетело в здание суда, где размещались и так называемое «правительство» кафиров, и военно-гражданская администрация предателей», — написал в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. По информации росСМИ, в момент удара там проходило «совещание» представителей оккупационных администраций. Гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил, что «около 5 HIMARS попали по его кабинету». «Колаборантка Екатерина Губарева, которой прочат место полуживого полумертвого Сальдо, также находилась в здании в момент прилета. К сожалению, жива. Жалуется только на звон в ушах. Но погибшие среди оккупантов точно есть. Ювелирный удар от ВСУ в правильное место в правильное время. Ни дня вам не будет здесь покоя, оккупанты и предатели!» — написал Хлань.
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По данным издания «Мост», в результате взрыва ранения получила «начальница департамента труда» оккупационной администрации. Как утверждают российские СМИ, водитель коллаборантки погиб. Путинские пропагандисты не называют фамилию раненой, но издание отмечает, что речь идет об изменнице Алле Бархатновой. Известно, что она помогала оккупантам организовать «референдум» в Дружковке и получила работу в так называемом «министерстве труда и социальной политики ДНР». Со временем она была избрана в фейковый парламент псевдореспублики. В начале августа Бархатнова оказалась на оккупированной Херсонской области. Украинская полиция возбудила против нее уголовное производство.
Во временно оккупированном Бердянске подтвердили гибель еще двух предателей — «заммэра по ЖКХ» оккупационных властей и его супруги, возглавлявшей «территориальный избирком», сообщил в Telegram советник главы Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на росСМИ. По их данным, речь идет об Олеге Бойко и его жене Людмиле.
После взрывов во временно оккупированном Херсоне оккупанты и предатели начали суетиться и собирать вещи. Не исключены и последующие взрывы в городе. Об этом в эфире телемарфона сообщила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.