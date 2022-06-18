Взрыв в Херсоне: украинские партизаны взорвали автомобиль коллаборанта Соболева magictr | 18.06.2022 | Новости | Комментариев нет Выжил ли предатель? Похожие записи Виктор Бархоленко (активист, Приирпенья): Заказчиками нападений на меня есть экс-заместитель прокурора Матвиец в сговоре с Федоруком Комментариев нет | Июл 11, 2018 Одесскую трассу закрыли для движения всех транспортных средств Комментариев нет | Дек 20, 2017 НАБУ открыло дело против Александра Вилкула, который «забыл» задекларировать недвижимость на Обуховщине Комментариев нет | Июн 20, 2018 Поселковый голова Гостомеля сообщил о завершающем этапе формирования ОТГ (ВИДЕО) Комментариев нет | Мар 16, 2019 Об авторе magictr