Взрыв в Херсоне: украинские партизаны взорвали автомобиль коллаборанта Соболева

magictr | 18.06.2022 | Новости | Комментариев нет

Выжил ли предатель?

Взрыв в Херсоне: украинские партизаны взорвали автомобиль коллаборанта</p> <p> ><img class=

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