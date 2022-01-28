Взрослый друг склонил столичного подростка к преступлению
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Взрослый друг склонил столичного подростка к преступлению
Фигуранту грозит до семи лет тюрьмы.
К полиции обратился охранник одного из торговых центров, расположенных в Подольском районе и сообщил о том, что несовершеннолетний украл товар. На место происшествия срочно прибыли ювенальные правоохранители и выяснили, что парень вынес за границы касс магазина рюкзак с продуктами питания и напитками, не оплатив за них.
Журналисты «Вечернего Киева» связались с пресс-секретарем Подольского управления полиции Анной Страшок и выяснили, что 16-летний киевлянин познакомился с 29-летним фигурантом в совместной компании друзей.
«По словам подростка, новый товарищ всем предложил схему быстрого заработка, однако кроме него, из круга друзей больше никто не согласился», -комментирует пресс-секретарь.
«Работа» заключалась в том, что злоумышленник выбирал продукты, которые клал в рюкзак и передавал парню. Затем парень должен был стать в наибольшую у касс очередь, с незначительным количеством пищи в корзине. Однако через некоторое время «уставал» ждать, покидал корзину и выходил на улицу. В дальнейшем парень отдавал содержимое рюкзака подозреваемому и получал за это 300 гривен.
Кстати, следователи установили только два эпизода преступной деятельности.
Сейчас с мальчиком работают ювенальные правоохранители, психологи, кроме того, за этот поступок он будет состоять на учете. Отныне, за его действиями будут тщательно следить правоохранители.
Также, Анна Страшок отметила, что молодой человек не из очень благополучной семьи. Матери нет, а отец постоянно находится в тюрьме за преступления. Подросток живет с бабушкой и учится в техническом колледже. работал в Киеве строителем. Сам родом из Полтавской области, куда он, собственно, скрылся, после совершения преступления. Полиция уже доставила его обратно в столицу», — добавляет Страшок. вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность.
За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»