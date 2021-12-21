Взрослые киевляне могут получить бесплатные прививки от дифтерии и столбняка
Пановые прививки против дифтерии и столбняка необходимо делать каждые 10 лет. Фото из открытых источников
Корь, столбняк, дифтерия— эти болезни могут угрожать здоровью не только детей, но и взрослых. Поэтому мужчины и женщины должны вакцинироваться по календарю прививок.
Однако, взрослые, которые знают об обязательной вакцинации детей, игнорируют собственную иммунную защиту.
«Однако плановые прививки против дифтерии и столбняка необходимо делать каждые 10 лет, ведь именно столько сохраняется иммунитет от этих болезней, поэтому необходима периодическая ревакцинация»,— напомнила киевлянам директор Департамента здравоохранения КГГАВалентина Гинзбург.
По информации Минздрава Украины, первую плановую ревакцинацию взрослых, которые ранее были привиты, проводят в возрасте 26 лет с последующей плановой ревакцинацией с минимальным интервалом 10 лет от предварительной прививки. Если в детстве не вакцинировались или неизвестно, вакцинированы или нет, необходимо получить как минимум три дозы вакцины — сначала первая доза, через месяц — вторая, через 6 месяцев после второй — третья.
болезни крайне опасны. Прежде всего — из-за своих осложнений.
Она сообщила, что прививки против дифтерии и столбняка, которые и все прививки по календарю взрослым и детям в коммунальных заведениях, можно сделать на бесплатной основе. Для этого необходимо обратиться к врачу, с которым подписана декларация и проконсультироваться о необходимости такой вакцинации.
В случае, если в детстве вы не были полностью вакцинированы от кори, краснухи и паротита, или, например, гепатита В, вы можете «догнать» это. Но решение принимается исключительно вашим врачом, после сбора информации и, возможно, прохождения специфических лабораторных исследований крови.
Также в столичных больницах девушек бесплатно прививают от рака шейки матки. Такую возможность юным киевлянкам обеспечили благодаря реализации мероприятий Городской целевой программы «Здоровье киевлян» на 2020-2022 годы. В ее рамках осуществляется закупка вакцины «ЦЕРВАРИКС», эффективно предотвращающая папилломовирус человека, определенные штаммы которого приводят к 70% случаев рака шейки матки.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний /p>