Вызываем посла! Турция отпустила судно с награбленным рашистами в Украине зерном
МИД Украины требует провести расследование.
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Фото с Википедией A A+ A++
Событие: Турецкие власти отпустили российский сухогруз Zhibek Zholy, прибывший с грузом зерна из оккупированного Бердянска. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.
Детали и комментарии:«Благодаря оперативному вмешательству соответствующих органов власти Украины это судно не смогло разгрузить краденое и было задержано. В турецкую сторону был направлен запрос на арест судна и груза. В то же время, игнорируя обращение украинской стороны, вечером 6 июля судно было отпущено», — говорится в заявлении.
В МИД отметили, что в связи с сложившейся недопустимой ситуацией в ведомство приглашен посол Турции в Киеве. «Украинская сторона с глубоким разочарованием восприняла указанную информацию и обращается к турецкой стороне с настоятельной просьбой провести расследование указанной ситуации и предоставить исчерпывающий ответ на запросы соответствующих органов власти Украины, а также всеми средствами предотвратить подобные случаи в будущем», — заявил украинский МИД.
В конце июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что Анкара серьезно относится к сообщениям о незаконном вывозе россией зерна из Украины и не разрешит его импорт на свою территорию. Но, несмотря на уверения властей Турции, что страна не покупает у России украинское зерно с оккупированных территорий, журналисты-расследователи «Схем» привели доказательства обратного. В расследовании говорится, что оккупанты выключают радары на судах, которыми вывозят украинское зерно из Крыма в турецкие порты, но этот систематический процесс регулярно попадает на снимки со спутника. Журналисты также публикуют сопроводительные документы на зерно, которое крупными партиями импортирует Турция. происхождение товара у них указано как «Крым, Россия».
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Относительно Zhibek Zhol, он зашел в порт города Карас в Турции 1 июля. Корабль отправился с грузом из временно оккупированного россиянами Бердянска, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар. Судно принадлежит Казахстану. Из-за нелегального вывоза украинского зерна эта страна может расторгнуть договор с российской компанией, арендовавшей судно. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает Радио Азаттик. «Если судно ведет деятельность, не соответствующую правовым нормам, принятым в Казахстане и в международном праве, конечно, этот договор будет расторгнут, и это судно будет отозвано», — заявил Ускенбаев.
С начала войны Украине удалось вывезти только 7% годового объема экспорта зерновых. По состоянию на 6 июля около 18,5 миллиона тонн зерновых, предназначенных для экспорта, остаются заблокированными в Украине. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир стоит перед беспрецедентной угрозой голода в 2022-2023 годах.