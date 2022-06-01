Вывозят и в Белоруссию. С начала войны оккупанты принудительно депортировали около 234 тысяч украинских детей
В общей сложности от действий рашистов пострадало 7,5 миллионов украинских детей.
Фото со страницы Андрея Садового в Facebook. A A+ A++
Событие:С начала полномасштабной войны более 234 тысяч украинских детей были принудительно вывезены в РФ, на временно оккупированные территории или в Беларусь. Об этом в Медиацентре Украина заявила уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук. ОРДЛО пересекло более 234 тысяч детей. Это принудительно депортированные, принудительно перемещенные дети либо на временно оккупированные территории, либо в РФ, либо в Республику Беларусь», — отметила она.
Герасимчук подчеркнула, что такие действия незаконны, запрещены Женевской конвенцией, международным правом, и Украина будет бороться за каждого ребенка. По словам уполномоченного по правам ребенка, более 7,5 миллионов украинских детей страдают от войны, и речь не только о телесных повреждениях. Речь идет о нарушении психологического, психоэмоционального состояния и абсолютном нарушении всех прав ребенка. «Те действия, которые совершает Российская Федерация по отношению к украинским детям, обладают всеми признаками геноцида украинского народа», — подчеркнула Герасимчук.
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За 98 дней войны в Украине погибли 243 ребенка, а 446 получили ранения. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – mdash; 153, Киевский — 116, Харьковской — 111, Черниговский — 68, Луганский — 52, Херсонский — 52, Николаевская — 47, Запорожский — 29, Сумской — 17, в Киеве – mdash; 16, Житомирский — 15.
1 июня, в День защиты детей на центральной площади Львова, перевозчики выставили пустые школьные автобусы в память о детях, погибших во время войны. Автобусы символизируют экскурсию, которая никогда не состоится для погибших на войне детей, рассказал в Facebook городской голова Львова Андрей Садовый. «Сегодня школьные автобусы на площади Рынок пусты. 243 ребенка больше никогда не приедут во Львов. Российские кафиры убивают детей, женщин, мирных жителей. Они должны ответить за каждую изъятую жизнь. Сегодня весь мир должен объединиться для того, чтобы остановить эти страшные преступления», — написал 53-летний мэр Львова Акцию посвятили не только Дню защиты детей, но и до окончания учебного года, когда дети ездят на экскурсии. В автобусах лежат игрушки, рюкзаки и бейджики с именами «Однако самих детей нет. Они погибли. Они были убиты. И это показывает ужас этой ситуации, в которой мы сейчас живем», — сказал инициатор акции Олег Малец в комментарии «Укринформу».