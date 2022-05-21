Вывод украинских военных из «Азовстали». Зеленский рассказал, как готовилась операция
Россияне могут завышать количество украинских защитников для обмена пленными или чтобы скрыть настоящее число защитников завода.
Событие:Владимир Зеленский впервые рассказал о том, как готовился вывод украинских военных из «Азовстали». Операцию согласовывали вместе с международными посредниками. Об этом глава государства заявил в интервью по случаю третьей годовщины своего президентства, отрывок которого продемонстрировали в эфире национального телемарафона.
Детали в комментарии:«Договаривались, что разблокировкой будут заниматься посредники, западные партнеры. Я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем, сначала с Францией, из-за отношений лидеров из России, когда увидели, что военным путем разблокировать невозможно. Хотя, честно скажу, я, поверьте мне, десятки, сотни раз проговаривал с лидерами других государств предоставить мне соответствующее оружие военным, чтобы военным путем мы дошли до Мариуполя, чтобы разблокировать этих людей.Люди были готовы идти, они были 90% уверены, что не могут вернуться. , которые хотели помочь максимально», – подчеркнул президент.
Он также отметил, что по состоянию на сегодняшний день из Мариуполя и «Азовстали» в частности вывезены все гражданские, медики и ранены. В ближайшее время завершится вывоз всех.
На металлургическом комбинате находились не только военные Национальной гвардии, но представители полиции, СБУ, военные медики и около 400 пограничников.
«Очень большое количество людей погибло, наших летчиков. Знали, что сложно, что долететь до «Азовстали» почти невозможно и привезти им лекарства, пищевую продукцию, воду, унести тела, раненых», – сказал Зеленский.
По его словам, воздушных коридоров в «Азовсталь» не было из-за российской ПВО, ракет. «Большое количество недель летчики на вертолетах, зная, что 90% не возвращаются… летели туда. Мы потеряли многих летчиков», – добавил глава государства.
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Точного числа погибших президент не привел.
Вчера минобороны РФ заявило, что завод » Азовсталь» в Мариуполе перешел под контроль российских войск и якобы всего «в плен сдались» 2439 находившихся на территории завода украинских военных.
В американском Институте войны считают, что россияне могут завышать количество украинских защитников «Азовстали» для обмена пленными или скрыть настоящее число защитников завода.
Ранее министерство обороны Британии предполагало, что из завода могли выйти около 1700 солдат.
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