«Выстрелы в Борисполе — работа украинских военных», — мэр Борисполя Владимир Борисенко
25.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
Аэропорт «Борисполь». Фото: архив «Вечернего Киева»
Мэр Борисполя рассказал детали о выстрелах, которые звучали в городе утром 24 февраля.
По словам Владимира Борисенко, выстрелы, которые слышали жители Борисполя — это работа украинских ПВО.< /p> «Срабатывает наша армия по неизвестному летальному аппарату. Скорее всего, это беспилотники»,— заявил мэр Борисполя.
По словам Борисенко, относительно укрытий— на эту минуту «нет необходимости такого».
«Силовики, военная часть работают в усиленном режиме, местные власти работают «24 на 7»,— заверил он.
Борисенко также предостерег, что «любая информация в социальных сетях может быть фейковой».
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»