Вышивка и знакомые образы: в столице проходит выставка Анастасии Подервянской
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Художница ведет диалог со старыми мастерами и метрами искусства 20 века. Фото автора
Художница представила столичным зрителям свои новые работы, в которых ведет диалог со старыми мастерами и метрами искусства 20 века.
Живописец-монументалист по образованию, Анастасия Подервянская создает картины на холсте, левкасе, стекле. Спустя несколько лет она занимается текстилем и вышивкой. Они связаны с народным искусством, однако художница ищет в традиционном новые формы и содержания.
На выставке «Life Is Wonderful» (Жизнь замечательная) Анастасия Подервянская представила 16 работ, в которых обращается к творчеству других художников — Ботичелли, Тициан, Сурбаран, Снейдерс, Рубенс, Дюрер, Бэкон, Рой Лихтенштейн. Она цитирует фрагменты работы — иногда узнаваемо, как заяц Дюрера, иногда загадочно, как Джоконду, изображая ее глаз. Анастасия нашла свое и в истории искусства, исследовала, переосмыслила и представила в своем узнаваемом стиле. obrazi-unbspstolici-prohodit-vistavka-anastasiyi-podervjanskoyi-14f715a.jpg» alt=»Вышивка и знакомые образы: в столице проходит выставка Анастасии Подервской» />
«В ее манере — смесь времен и стилей. Однако, как и всегда, найден безупречный баланс между одним из древнейших ремесел — вышивкой— и современным содержанием, образным, требовательным и глубоко индивидуальным языком, гдекачества формы выбраны классические жанры портрета и натюрморта. —Вот свиная голова, розовая, напыщенная, с мягко прикрытыми сонными глазками, гордые и бесстрашные розы, пронзительная кислая желтизна лимона, спирали срезанной Черным Жнецом кожуры, еще дрожащие в глубокой черноте фона. Свиная голова на одном из работ будто делает nature еще больше morte. Речь идет не о показной буржуазной роскоши фламандской живописи и совсем не о еде, а о «более мертвой чем мертвец» голове, которая изобилует намеками и символами. Впрочем, живой сочный розовый стежок вышивки, приветливо сверкая, превращает свиную голову в счастливую свинку. Ее соседство с прекрасными цветами дает повод для размышлений о взаимоотношениях объектов натюрморта, что выводит нарратив события далеко за пределы стройной композиции. А вот дрожащий заяц из гравюры Дюрера на фоне капустной роскоши и наивной морковки — еще живой, но уже ингредиент в близкой перспективе. Вместе с тем, художница своим рукоделием творит чудо и оживляет его. И нет больше мертвого зайца Йозефа Бойса, пушистый зверь Дюрера — снова жив».
Проект художницы является своеобразным квестом для зрителя. Работы висят без подписей, но в экспозиции есть бумажка с названиями, с помощью которой посетитель может исследовать выставку.
Life Is Wonderful | Анастасия Подервянская
Когда: до 23 января, с 10:00—17:45 (касса до 17:00).
Где: Национальный музей «Киевская картинная галерея» , ул. Терещенковская, 9
Стоимость билета: 60 грн; льготный (пенсионеры, студенты, школьники) — 30 грн.
Анастасия Подервянская родилась 1978 года в Киеве, Украине, в семье художников. В 1996 году окончила РХСШ, а в 2002 году Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры, где училась на монументальном отделении под руководством академика Н. А. Стороженко. Член НСХУ с 2002 года. Работы Подервянской хранятся в коллекциях «Eurolab», Музея современного искусства Украины, а также в частных коллекциях в Украине, Польше, Германии, Македонии и США. Художница принимает участие в выставках и пленерах. Voloshyn Gallery представляла произведения художницы на таких международных ярмарках как Scope Miami Beach 2017 (Майами-Бич, США) и VOLTA 14 (Базель, Швейцария). Живет и работает в Киеве.
Художественная деятельность Подервянской является попыткой побороть стереотипы по восприятию текстиля как декоративно-прикладного женского рукоделия благодаря использованию его в качестве медиума современного искусства. p>
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»