Вышиванки для президентов и премьеров: украинская дизайнер дарит рубашки лидерам иностранных государств
Таким образом художница благодарит за поддержку нашей страны. Эксклюзивные рубашки уже есть в гардеробе Бориса Джонсона, президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.
Недавно президенты Балтийских стран записали видео поздравления с Днем Независимости Украины. В этом видеообращении президент Эстонии одет в вышиванку. Подобную рубашку имеет в своем гардеробе и Борис Джонсон, а вскоре такая же появится и у президента США. Это — работы Галины Шуневич.
Женщина имеет два высших образования — окончила факультеты автоматики и юридический. Долгое время работала за границей. Когда же в 2013 году вернулась в Украину, решила заниматься вышиванием, которое ей всегда нравилось. Обладает многими техниками: от “крестика” к ришелье.
Дизайнер планировала сделать новую коллекцию. Подготовила эскизы, договорилась о показах. Впрочем, 24 февраля ей, как и многим украинцам, пришлось отложить свои планы. Но впоследствии госпожа Галине пришла в голову очень интересная идея.
“Когда я увидела, как в апреле в Украину приехали премьер-министр-Великобритании, а вскоре и лидеры других стран, то решила, что хочу отблагодарить этих людей за такую поддержку и смелость, — говорит Галина Шуневич. — Захотелось подарить им украинскую вышиванку на белом льне”.
Галина вышивает белым по белому. “За основу беру украинский орнамент, но добавляю и свои штрихи. Так что рубашки — эксклюзивные, — уверяет женщина. — Что касается технологии, то сначала намачиваю натуральную ткань в теплой воде, ведь лен способен оседать. После того как ткань высохла, начинаю вышивать. Потом еще раз намачиваю, а потом уже высушиваю и глажу. На изготовление одной вещи затрачиваю около недели”.
Чтобы передать вышитые презенты высокопоставленным должностным лицам, Галина общалась с представителями украинской общины за рубежом, а также обращалась в посольства. Хотя, признается, до конца не очень верила в успех идеи. Поэтому не рассказывала о ней сначала даже мужу. Как-то он попросил приготовить что-то вкусненькое, а я была очень занята и говорю ему: Любимый, прости — у меня здесь дело с президентами!” — улыбается дизайнер.
Первым получил рубашку от галицкой мастерицы британский премьер. Ему передали также котомку с надписью “Ой в лугу красная калина” и вышитыми гроздьями.
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“В письме мне ответили, что Борис Джонсон был очень благодарен за подарки, — делится Галина Шуневич. — Впоследствии я передала вышиванки президентам Литвы, Латвии, Эстонии, мэру Риги и вицемеру этого города. Кстати, последний надел ее на встречу с Зеленским. А еще прислал видеообращение, в котором отметил, что это лучшая рубашка, которая у него есть!
Мою вышиванку получил и президент Польши Анджей Дуда. Недавно передала такую и премьер-министру Японии, а еще — Джо Байден. Кстати, любопытная ситуация с размерами рубашек. Кое-кто предоставил такую информацию, а размер некоторых приходилось определять по фотографиям
Вместе с украинской национальной рубашкой Галина присылает каждому политику письмо на английском языке. В нем благодарит за поддержку и помощь.
“Я считаю, что всегда нужно быть благодарным. Когда человек чувствует благодарность, то еще больше старается помочь. Так пусть носят на здоровье и о нас вспоминают! — добавляет дизайнер.
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