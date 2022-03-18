«Вышел киевский ребе и на склоны Днепра», — спел в столице Главный раввин Украины
Ребе вышел из Центральной синагоги. Скрин видео
Главный Раввин Украины Моше Реувен Азман, спел вариацию на тему песни «Как тебе не любить, Киев мой» по случаю праздника Пурим.
Видео записано возле центральной синагоги Киева.
< «Всех со праздником Пурим!»,— написал он на своей странице в Фейсбуке.
Пурим — праздник в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве более 2400 лет назад, в период правления царя Ахашвероша.
Непременный атрибут праздника треугольные пиры , политые медом и усыпанные орехами и вино. Однако в этом году от вина многим иудеям, видимо, пришлось отказаться — в Украине запрещена продажа алкоголя из-за российской агрессии.
С первых дней российской агрессии Объединенная еврейская община Украины решительно осудила действия российской федерации и
Сегодня Моше Реувен Азман побывал в одном из госпиталей, где лечат киевлян, пострадавших от обстрелов рашистами жилых районов столицы.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев »