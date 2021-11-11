Вышеградское кино и гении Ренессанса: в киевском кинотеатре стартуют фестивали
Киевлянам подготовили интересную кинопрограмму
Сегодня в кинотеатре «Октябрь» начинаются «Дни Вышеградского кино», во время которых покажут современные фильмы Польши, Чехии, Венгрии и Словакии, а итальянского арт-кино с картинами о выдающихся художниках эпохи Ренессанса.
С 11 по 17 ноября уже в третий раз состоится фестиваль «Дни Вышеградского Кино». Это показы современных фильмов из региона Вышеградской Группы — группировка четырех центральноевропейских стран: , Чехии, Венгрии и Словакии.
Фильмы будут демонстрироваться на языках оригиналов с украинскими и английскими субтитрами. В программу вошло 10 лент разных жанров.
Стоимость билетов: 95-105 грн.
Зрителей ожидает вдохновляющее художественное путешествие по итальянскому . На большом экране через диалог кино и живописи покажут портреты людей, способных на резкие контрасты, сильные страсти и поразительную смелость, когда дело доходит до защиты их идеалов.
В основу фильмов легли новейшие научные исследования: вместе с историками зрители проанализируют впервые обнародованные материалы и данные последних раскопок. Эти удивительные документальные картины, снятые с использованием самых новейших технологий, воспроизводят основные скульптурные и живописные произведения художников.
Стоимость билетов: 105 грн.
В кинотеатре продолжают показывать картины, которые являются жемчужинами мировой киноклассики. На этой неделе на большом экране можно посмотреть ленту режиссера Микеланджело Антониони — «Фотоувеличение/Blowup».Фильм снят в 1966 году по мотивам рассказом Хулио Кортасара «Слюна дьявола». Кроме того, это был первый англоязычный фильм итальянского кинорежиссера, который получил «Золотую пальмовую ветвь» 20-го Каннского кинофестиваля 1967 года и номинировался на премию «Оскар» за режиссерскую и сценарную работы.
9 х годов. Молодой и успешный фотограф Томас проводит дни за бесконечными модными съемками, работой над новым альбомом и попытками приобрести антикварный магазин. Он чувствует, что жизнь его скучна и бессодержательна, пока однажды не фотографирует пару на свидании в парке. Просматривая кадры, он обнаруживает, что случайно снял момент совершения убийства.
Демонстрироваться на английском с украинскими субтитрами. Перед сеансом покажут короткое интервью с киноведом, который познакомит вас с картиной.
Стоимость билетов: 105грн.
Также сегодня в кинотеатре «Лира» начинается фестиваль венгерского кино, а в кинотеатре KINO42 продолжается ретроспектива фильмов польского режиссера Кшиштофа Занусси.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»