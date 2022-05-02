«Выжёорки»: спасатели еще раз просят людей некурить траву
Коллаж ГСЧС
Обжигание украинской земли — преступление, за которое предусмотрена ответственность.
За последние дни только на Киевщине в три раза увеличилось количество пожаров в экосистемах и на открытых территориях. В частности, горят торфяные залежи и мусор.
Работники ГСЧС тратят на ликвидирование пожаров много времени. Так, только за последние сутки в области было зафиксировано 5 случаев возгораний травяного настила на площади свыше 5га, мусор — 0,5га и торфа — 0,8га. «Снова за рыбу деньги! Люди, как? Не успели кафиры уйти с Киевщины, как началась «генеральная уборка» — снова подгорают открытые территории. Мы должны понимать, что масштабные пожары в естественных экосистемах провоцируют преимущественно сами же люди. Ведь именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, оставляя костер или сжигая мусор на приусадебных участках», — сообщает служба ГСЧС.
Спасатели напоминают, что обжиг украинской земли — преступление, за которое предусмотрена ответственность.
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Как сообщал «Вечерний Киев», курение сухой травы теперь приравнивается к диверсии.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»