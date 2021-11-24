Выгодная акция: в киевских театрах предлагают два билета по цене одного
Молодой театр подготовил выгодное предложение
К черной пятнице театралам подготовили заманчивое предложение. В течение трех дней — с 24 по 26 ноября — можно приобрести билет на спектакль Молодого театра до конца 2021 года и получить второе место в зале бесплатно. Также к билету, приобретенному в ноябре на представление декабря, театр «Золотые ворота» дарит второй билет.
Подробные условия акции Молодого театра:
- с 24 по 26 ноября посетите сайт театра, выберите спектакль из репертуара театра до конца 2021 года (акция не распространяется на спектакли партнеров театра, в том числе на спектакль). li>приобретите один билет,
- в течение дня с 10:00 до 20:00 позвоните в театр по номерам (050) 418 6848, (067) 489 4840. Сообщите, что хотите воспользоваться акцией «Черная пятка» /li>
- назовите код или штрих-код купленного билета.
- Для вас забронируют второе место, которое вы сможете получить бесплатно во время визита на спектакль в бюро по работе со зрителем (в помещении кассы театра)
Внимание! Если вы выбрали спектакль, который проходит в день проведения бронирования, оплата за билеты должна состояться не позднее, чем за 30 минут до начала показа спектакля.
Чтобы воспользоваться акцией в кассе театра с 24 по 26 ноября, в течение дня с 10:00 до 20:00 позвоните в театр по номерам (050) 418 6848, (067) 48 489 4 в Молодом».
Адрес Молодого театра: ул. Прорезная, 17
Стоимость билетов: 100-400грн.
В театре «Золотые ворота» предлагают второй билет в подарок на все представления декабря, по условиям приобретения до конца ноября! Акция не распространяется на представления «Сталкеры» и «Иллюзии»
Покупайте 1 билет на сайте театра, бронируйте второй бесплатно позвонив по номеру +38 (067) 463 72 1 -Вс 11:00-19:00)
Адрес театра: ул. Шелковичная, 7А
Стоимость билетов: 300-400 грн.
Есть уникальное предложение и для тех, кто не может попасть в театр. До 2 декабря желающие могут пересмотреть спектакли-финалисты IV Всеукраинского театрального фестиваля-премии ГРА онлайн.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»