Выгодная акция: в киевских театрах предлагают два билета по цене одного

magictr | 24.11.2021 | Исскуство | Комментариев нет

акция: в киевских театрах предлагают два билета по цене одного

Молодой театр подготовил выгодное предложение

К черной пятнице театралам подготовили заманчивое предложение. В течение трех дней — с 24 по 26 ноября — можно приобрести билет на спектакль Молодого театра до конца 2021 года и получить второе место в зале бесплатно. Также к билету, приобретенному в ноябре на представление декабря, театр «Золотые ворота» дарит второй билет.

Подробные условия акции Молодого театра:

  • с 24 по 26 ноября посетите сайт театра, выберите спектакль из репертуара театра до конца 2021 года (акция не распространяется на спектакли партнеров театра, в том числе на спектакль). li>приобретите один билет,
  • в течение дня с 10:00 до 20:00 позвоните в театр по номерам (050) 418 6848, (067) 489 4840. Сообщите, что хотите воспользоваться акцией «Черная пятка» /li>
  • назовите код или штрих-код купленного билета.
  • Для вас забронируют второе место, которое вы сможете получить бесплатно во время визита на спектакль в бюро по работе со зрителем (в помещении кассы театра)

Внимание! Если вы выбрали спектакль, который проходит в день проведения бронирования, оплата за билеты должна состояться не позднее, чем за 30 минут до начала показа спектакля.

Чтобы воспользоваться акцией в кассе театра с 24 по 26 ноября, в течение дня с 10:00 до 20:00 позвоните в театр по номерам (050) 418 6848, (067) 48 489 4 в Молодом».

Адрес Молодого театра: ул. Прорезная, 17
Стоимость билетов: 100-400грн.

В театре «Золотые ворота» предлагают второй билет в подарок на все представления декабря, по условиям приобретения до конца ноября! Акция не распространяется на представления «Сталкеры» и «Иллюзии»

Покупайте 1 билет на сайте театра, бронируйте второй бесплатно позвонив по номеру +38 (067) 463 72 1 -Вс 11:00-19:00)

Адрес театра: ул. Шелковичная, 7А
Стоимость билетов: 300-400 грн.

Есть уникальное предложение и для тех, кто не может попасть в театр. До 2 декабря желающие могут пересмотреть спектакли-финалисты IV Всеукраинского театрального фестиваля-премии ГРА онлайн.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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