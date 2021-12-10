Выдающийся композитор Игорь Поклад празднует юбилей
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Композитор Игорь Поклад и певица Наталья Шелепницкая. Фото: Виктор Ковальевски.
10 декабря исполняется 80 лет со дня рождения известного современного украинского композитора Игоря Поклада, с именем которого связаны самые яркие страницы украинской песни второй половины XX века. Его незабываемые мелодии: «Дикие гуси», «Волшебная скрипка», «Песнь о матери», «Любимая» или «Не спрашивай меня» любят и поют не одно поколение украинцев.
Родился Игорь Дмитриевич в городе Бишкек (Фрунзе) в далекой Киргизии в семье кадрового военного, где его семья находилась в эвакуации во время войны. Впоследствии, будущий композитор с родителями вернулся в Украину, где начал свое обучение в городе Тернополе. и окончил музыкальную школу, но и начал сочинять песни.
< /p>Игорь Залежь с родителями. Фото из личного архива художника.
После окончания средней школы, Игорь Поклад поступает в Киевское музыкальное училище имени Рейнгольда Глиера, где учится на историко-теоретическом факультете. В то же время, композитор продолжает писать собственные произведения. Судьба сводит молодого композитора с известным поэтом Борисом Олейником. В соавторстве они пишут произведение «Песня не заблудится», которая приносит Игорю Залежу первое признание. . По окончании училища Игорь Поклад учится на композиторском факультете Киевской государственной консерватории в классе профессора. Андрея Штогаренко, который закончил в 1971 году.
Во время учебы в Консерватории Игорь Поклад создает вокально-инструментальный ансамбль «Мрия», и становится его художественным руководителем. Ансамбль активно гастролирует по многим городам Советского Союза, представляя Украину, или не первым, отправляется на гастроли за границу…
Игорь Залежь в молодые годы. Фото из личного архива художника
В 1968 году Игорь Залежь идет служить в армию, где он знакомится с поэтом Юрием Рыбчинским. Их встреча перерастет в многолетнюю дружбу и плодотворное творческое сотрудничество: «Зеленый клен», «Два крыла», «Волшебная скрипка», «Тихая вода», «Дикие гуси», «Разве можно» и другие.
Впоследствии композитор с большим успехом создает первые музыкальные произведения для театра. Он является автором музыки в десятки мюзиклов и оперетт:
- «Вторая свадьба в Малиновке» (Киев, 1974 р.);
- «Конотопская ведьма» (либр. Жолдака, 1982 р.);
- «Сердце мое с тобой» (либретто Дмитрия Шевцова, 1983 р.);
- «Рождественская ночь» (по Николаю Гоголю, 1987 р.);
- «Засватанная— невенчающая», (по Ивану Карпенко-Карому);
- «Чмырь» (по Марку Кропивницкому);
- Вариации на тему украинской народной песни «Не пойте, петухи» (для струнного оркестра, 1963.).
А также в кино и мультфильмы:
- «Как казаки невест освобождали» (1973 р.);
- «Весь мир в глазах твоих» (1977 г., а уже 1978 г. за этот фильм получил Диплом композитора на Республиканском кинофестивале в Кременчуге);
- «Душишки» (1980 р.);
- «Последний гейм» (1981 р.);
- «Звездная командировка» (1982);
- «Работа над ошибками» (1988).
- «Балаган» (1990 р.); /i>
- «Войди в каждый дом» (1990 р.);
- «Теплая мозаика ретро и мало-мало…» (1990 р.);
- «Два шага к тишине» (1991 р. );
- «Снайпер» (1992);
- «Обет» (1993 р.);
- «Притча о горнице» (1994 р .);
- «Москаль-волшебник» (1995 р.);
- «Как казаки в хоккей играли» (1995).
В творчестве композитора свыше 150 песен, в частности, «Песнь о матери» (слова Бориса Олейника), «Не спроси меня» и «Моя Украина» (слова Михаила Ткача); «Рассветные годы» и «Добрый свет» (слова Виктора Герасимова); «Красная косынка» (слова Дмитрия Луценко); «Качели» (слова Александра Вратарева).
Песни на музыку Игоря Поклада успешно исполняли выдающиеся певцы: Муслим Магомаев, Юрий Гуляев, Дмитрий Гнатюк, Тамара Миансарова, Василий Зинкевич, Нина Матвиенко, София Ротару, Тамара Гвердцители, Руслана…
Игорь Поклад-легенда украинской песни. Фото из личного архива художника
Игорь Поклад имеет многочисленные государственные знаки отличия и награды: Лауреат Национальной премии имени Т.Г.Шевченко, Заслуженный деятель искусств Украины, Народный артист Украины. Кавалер Ордена «За заслуги» II степени.
За выдающиеся личные достижения в области искусства, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю плодотворную творческую деятельность в соответствии с Указом Президента от 9 декабря 20 года, Игорь Дмитриевич Залежь отмечен званием Герой Украины.
Напомним, что осенью этого года Именная Звезда композитора появилась на Аллее звезд на площади Победы.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»