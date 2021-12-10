Выдающийся композитор Игорь Поклад празднует юбилей

magictr | 10.12.2021 | Исскуство | Комментариев нет

586

Выдающийся композитор Игорь Залежь празднует юбилей

Композитор Игорь Поклад и певица Наталья Шелепницкая. Фото: Виктор Ковальевски.

10 декабря исполняется 80 лет со дня рождения известного современного украинского композитора Игоря Поклада, с именем которого связаны самые яркие страницы украинской песни второй половины XX века. Его незабываемые мелодии: «Дикие гуси», «Волшебная скрипка», «Песнь о матери», «Любимая» или «Не спрашивай меня» любят и поют не одно поколение украинцев.

Родился Игорь Дмитриевич в городе Бишкек (Фрунзе) в далекой Киргизии в семье кадрового военного, где его семья находилась в эвакуации во время войны. Впоследствии, будущий композитор с родителями вернулся в Украину, где начал свое обучение в городе Тернополе. и окончил музыкальную школу, но и начал сочинять песни.

Выдающийся композитор Игорь Залежь празднует юбилей< /p>Игорь Залежь с родителями. Фото из личного архива художника.

После окончания средней школы, Игорь Поклад поступает в Киевское музыкальное училище имени Рейнгольда Глиера, где учится на историко-теоретическом факультете. В то же время, композитор продолжает писать собственные произведения. Судьба сводит молодого композитора с известным поэтом Борисом Олейником. В соавторстве они пишут произведение «Песня не заблудится», которая приносит Игорю Залежу первое признание. . По окончании училища Игорь Поклад учится на композиторском факультете Киевской государственной консерватории в классе профессора. Андрея Штогаренко, который закончил в 1971 году.

Во время учебы в Консерватории Игорь Поклад создает вокально-инструментальный ансамбль «Мрия», и становится его художественным руководителем. Ансамбль активно гастролирует по многим городам Советского Союза, представляя Украину, или не первым, отправляется на гастроли за границу…

Выдающийся композитор Игорь Залежь празднует юбилей

Игорь Залежь в молодые годы. Фото из личного архива художника

В 1968 году Игорь Залежь идет служить в армию, где он знакомится с поэтом Юрием Рыбчинским. Их встреча перерастет в многолетнюю дружбу и плодотворное творческое сотрудничество: «Зеленый клен», «Два крыла», «Волшебная скрипка», «Тихая вода», «Дикие гуси», «Разве можно» и другие.

Впоследствии композитор с большим успехом создает первые музыкальные произведения для театра. Он является автором музыки в десятки мюзиклов и оперетт:

  • «Вторая свадьба в Малиновке» (Киев, 1974 р.);
  • «Конотопская ведьма» (либр. Жолдака, 1982 р.);
  • «Сердце мое с тобой» (либретто Дмитрия Шевцова, 1983 р.);
  • «Рождественская ночь» (по Николаю Гоголю, 1987 р.);
  • «Засватанная— невенчающая», (по Ивану Карпенко-Карому);
  • «Чмырь» (по Марку Кропивницкому);
  • Вариации на тему украинской народной песни «Не пойте, петухи» (для струнного оркестра, 1963.).

А также в кино и мультфильмы:

  • «Как казаки невест освобождали» (1973 р.);
  • «Весь мир в глазах твоих» (1977 г., а уже 1978 г. за этот фильм получил Диплом композитора на Республиканском кинофестивале в Кременчуге);
  • «Душишки» (1980 р.);
  • «Последний гейм» (1981 р.);
  • «Звездная командировка» (1982);
  • «Работа над ошибками» (1988).
  • «Балаган» (1990 р.); /i>
  • «Войди в каждый дом» (1990 р.);
  • «Теплая мозаика ретро и мало-мало…» (1990 р.);
  • «Два шага к тишине» (1991 р. );
  • «Снайпер» (1992);
  • «Обет» (1993 р.);
  • «Притча о горнице» (1994 р .);
  • «Москаль-волшебник» (1995 р.);
  • «Как казаки в хоккей играли» (1995).

В творчестве композитора свыше 150 песен, в частности, «Песнь о матери» (слова Бориса Олейника), «Не спроси меня» и «Моя Украина» (слова Михаила Ткача); «Рассветные годы» и «Добрый свет» (слова Виктора Герасимова); «Красная косынка» (слова Дмитрия Луценко); «Качели» (слова Александра Вратарева).

Песни на музыку Игоря Поклада успешно исполняли выдающиеся певцы: Муслим Магомаев, Юрий Гуляев, Дмитрий Гнатюк, Тамара Миансарова, Василий Зинкевич, Нина Матвиенко, София Ротару, Тамара Гвердцители, Руслана…

Выдающийся композитор Игорь Поклад празднует юбилей

Игорь Поклад-легенда украинской песни. Фото из личного архива художника

Игорь Поклад имеет многочисленные государственные знаки отличия и награды: Лауреат Национальной премии имени Т.Г.Шевченко, Заслуженный деятель искусств Украины, Народный артист Украины. Кавалер Ордена «За заслуги» II степени.

За выдающиеся личные достижения в области искусства, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю плодотворную творческую деятельность в соответствии с Указом Президента от 9 декабря 20 года, Игорь Дмитриевич Залежь отмечен званием Герой Украины.

Напомним, что осенью этого года Именная Звезда композитора появилась на Аллее звезд на площади Победы.

Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr