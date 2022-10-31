Выборы в США: как «фактор Трампа» может повлиять на поддержку Украины
За неделю в США состоятся парламентские выборы, результаты которых могут оказать большое влияние на нашу страну.
Фото facebook.com/DonaldTrump A A+ A++ 8 ноября американцы переизберут весь состав нижней палаты – Палаты представителей (435 мест), и треть верхней – Сената (35 из 100). Республиканцы, представителем которых является Дональд Трамп, могут отвоевать у демократов Сенат. Что это значит для нас?
В настоящее время Палату представителей контролируют демократы, то есть партия Байдена. Что касается Сената, то он разделен пополам между демократами и республиканцами. Однако решающий голос здесь имеет заместитель Байдена — вице-президент Камала Гаррис. Как результат, демократы контролируют и Сенат.
Однако после выборов ситуация может измениться: большинство на себя, по крайней мере, в одной из палат, могут перебрать республиканцы. Интересно, представитель этой партии в Конгрессе Кевин Маккарти заявил, что республиканцы в случае победы на выборах потребуют большего контроля с помощью нашей страны. “Думаю, во время рецессии никто не будет выписывать Украине неограниченные чеки”, — анонсировал он.
Слово Маккарти прокомментировал президент США Джо Байден. “Они (республиканцы. — Авт.) говорили, что если выиграют, то с небольшой вероятностью будут финансировать помощь Украине в войне против россиян, — подчеркнул лидер США. — Эти ребята не понимают, что речь идет о чем-то большем, чем Украина. Это Восточная Европа. Это НАТО…”.
Ситуацию анализируем в разговоре с директором программы “Северная Америка” Советы внешней политики “Украинская призма” Александром Краевым и директором Центра международной безопасности и евроатлантической интеграции Игорем Тодоровым.
— Если анализировать данные социологических опросов, как изменялся уровень поддержки избирателями республиканцев и демократов во время полномасштабной войны в Украине?
● А. Краев: — Ситуация стала становиться более динамичной буквально за последние три месяца. Еще в начале лета социологи констатировали, что республиканцы уверенно принимают 75% Палаты представителей и 55% Сената. Теперь же говорят, что республиканцы примут 52 — 55% Палаты представителей, в то же время Сенат останется продемократическим, то есть разделенным наполовину, но с решающим голосом о демократической вице-президентке.
Что же касается роли Украины в изменении политических ориентиров американцев, то на самом деле на тот момент до сих пор наша страна — это единственная тема, по которой демократы и республиканцы не очень спорят. То есть Украина является скорее стабилизирующим фактором, а не разъединяющим американскую политику.
● И. Тодоров:
— Внутри Республиканской партии есть стопроцентные сторонники бывшего президента Дональда Трампа, отличающегося, как говоря, экстравагантным подходом к России, к Путину. Трамписты ориентированы прежде всего на то, чтобы взять реванш у демократов, у Байдена и сформировать базу для президентских выборов, которые пройдут через два года. Но их в партии меньшинство. Даже такой республиканец, как вице-президент при каденции Трампа Майкл Пенс, имеет откровенно проукраинскую позицию.
На самом деле перспектива относительной победы республиканцев обусловлена не реакцией на помощь Украине (исключением разве что позиция трампистов), а внутренними причинами. Политика властей в экономической сфере не имеет всесторонней поддержки американских граждан. Именно поэтому у республиканцев появляются шансы на увеличение представительства в парламенте.
— Чего ожидать нам, если республиканцы будут иметь большинство хотя бы в одной из палат Конгресса?
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● А. Краев: — До сих пор у республиканцев была стабильная позиция — они Украину поддерживали целиком и во всем. Это была позиция большинства партии, так называемых консервативных республиканцев, во главе которых стоит Митч Макконнелл, лидер республиканского меньшинства в Сенате.
Теперь неожиданно выходит Маккарти, лидер республиканцев в Палате представителей, и говорит, что не все так гладко. То есть является третья сила — условно назовем ее группой Маккарти. Это середина между трампистами, которые против Украины (они стараются делать все не так, как Байден, и хайпируют на этом), и между консерваторами, которые поддерживают Украину.
Группа Маккарти говорит, что вопрос помощи Украине нужно пересмотреть. Это значит, что Украину нужно поддерживать, но, возможно, не так быстро и не такими большими деньгами. То есть это не антиукраинская, а умеренная позиция.
Проблема может быть в том, что проукраинские законопроекты, проукраинские бюджеты будут приниматься значительно медленнее. А, как известно, в политике время — важный ресурс.
● И. Тодоров:
— Наши опасения естественны, ведь США являются важнейшим контрибутором в политической и материальной обороне Украины. Надеемся, будет принят закон об увеличении финансирования нашего государства. Есть информация, что этот документ предусматривает пособие в размере 50 миллиардов долларов — это огромная сумма. За этот закон планируют проголосовать сразу после выборов, когда еще не состоялась ротация депутатов, то есть в нынешнем составе Конгресса. И следующий его состав должен учитывать это.
— Джо Байден все же выразил опасение, что республиканцы могут свернуть помощь Украине. Как это понимать?
● И. Тодоров:
— Считаю это элементом внутриполитической борьбы. Большинство населения США (по последним данным, более 70%) поддерживает предоставление Украине экономической и военной помощи. Байден очевидно пытается сыграть такой картой, показывая, что именно демократы обеспечивают масштабную помощь Украине. Поэтому, мол, нужно голосовать за демократов.
В целом опыт этого года (с начала масштабного вторжения России в Украину) и предыдущий опыт свидетельствует, что наше государство имеет двухпартийную поддержку Конгресса.