Выборы мэра Харькова: данные экзит-полов свидетельствуют о победе Игоря Терехова, “Опора” заявила о фальсификации в его пользу
Явка составила 28,29%.
Фото со страницы "Опоры" в Facebook A A+ A++
Событие:Гражданская сеть “Опора” заявляет, что обнаружила фальсификацию протоколов о подсчете голосов на девяти участках, где проходило голосование на выборах мэра Харькова.
Детали и комментарии:Как сообщили в “Опоре”, их представители являлись наблюдателями на 19 участках в Новобаварском районе и получили протоколы подсчета голосов. После сравнения этих протоколов с протоколом ТИК оказалось, что на 9 участках были сфальсифицированы протоколы о результатах выборов в пользу секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова. В результате количество голосов у кандидатов Константина Немичева и Александра Скорика уменьшилось на 160 и 237 соответственно, а у Терехова увеличилось на 397 голосов.
Эксперты “Опоры” отмечают: на тех участках, где в протоколе ТИК указано, что Скорик и Немичев набрали 0 или 1 голос, в протоколах УИК, которые получили наблюдатели сети, количество голосов было значительно больше. По словам регионального координатора наблюдения Гражданской сети “Опора” Андрея Токарского, это может свидетельствовать о вероятной фальсификации избирательной документации. По всем фактам активисты написали заявление в полицию.
Интересно, что данные экзитпола, осуществленного по заказу Комитета избирателей Украины, свидетельствуют, что Игорь Терехов получил 53,8% голосов харьков. На втором месте – mdash; самовыдвиженец Михаил Добкин с 24,5%. Третье место занял Александр Скорик, выдвинутый “Европейской Солидарностью”, — у него 6,7%. Остальные кандидаты не набрали и 1% голосов.
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Результаты экзитпола Центра “Социальный мониторинг” несколько отличаются. Так, согласно им, Игорь Терехов получил 51,9% голосов, Михаил Добкин. 27,6%, а Александр Скорик – mdash; 6,4%. Более 5% также набрал Константин Немичев, выдвинутый от “Национального корпуса”. В случае второго тура выборов большинство опрошенных харьков (53,4%) отдали бы свой голос за Терехова, а Добкина поддержали бы 28,7%. В то же время, по информации “Опоры”, результаты параллельного подсчета голосов на 99% участков Харькова показали, что Игорь Терехов получил поддержку 50,06% избирателей. При этом погрешность исследования составляет 1,1%. Его ближайший конкурент – mdash; Михаил Добкин — получил 28,21% (погрешность – 0,8%). Кандидат от “Европейской солидарности”, депутат Харьковского областного совета Александр Скорик набрал 5,6%, остальные кандидаты — менее пяти процентов.
Поэтому то, что преимущество временного мэра Харькова Игоря Терехова колеблется на границе в 50%, указывает на возможность проведения второго тура голосования. Согласно украинскому законодательству, на выборах глав городов с населением более 90 тысяч жителей нужно получить более 50% голосов избирателей, чтобы быть избранными. В случае, если в первом туре ни один не набирает такого количества, то проводят второй тур между двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов.