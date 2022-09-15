«Вы никто и зовут вас никак»: Россия не признает собственные паспорта, выданные на территории «ЛДНР»
Владельцев таких документов не пропускают через границу, настроения пророссийски настроенных жителей «ордло» резко изменились.
Фото: ГУР МО A A+ A++
Событие: В России не рады жителям оккупировании территорий «ордло». Их не пускают даже с российскими паспортами. Об этом информирует военная разведка Украины.
Детали и комментарии:«После наступления украинских Сил обороны резко изменились настроения пророссийски настроенных жителей ордло, сообщает ГУР. Отмечается недовольство ходом проведения так называемой «специальной операции» и действиями российского правительства. Царствует мнение, что РФ сдает интересы «республик». Эти настроения дополнительно усилились после того, как выяснилось, что выданные на территории ордло российские паспорта не имеют юридической силы на территории России, по крайней мере тем, кто пытался выехать из «ЛДНР» по таким документам, на российской границе объясняют, что «вы никто и зовут вас никак». Таких лиц не пускают в Россию и отправляют обратно.
В информации военной разведки также отмечается, что среди личного состава 14-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 74854) с РФ распространяется информация, что к 01.12.2022 должен завершиться один из этапов так называемой «специальной военной операции». После этого запланирован вывод из части оккупированных территорий Украины регулярных подразделений из России. Вроде бы, эти территории будут переданы под контроль так называемым «добровольческим батальонам». Вероятно, вроде 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.
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