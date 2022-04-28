Введение в 1 класс в Киеве: что важно знать родителям
Первоклассники. Фото Борис Корпусенко
В этом году документы можно подать лично, в электронном виде и почтой в виде письма.
В условиях войны и военного положения в столице планируют обеспечить работу всей инфраструктуры города, в том числе организацию образовательного процесса. К слову, в этом году прием документов в первые классы начнется с 2 до 31 мая. основании заявления одного из родителей будущих первоклассников, предоставленных собственноручно или сканированных копий или фотокопий, направленных нарочным, факсом, электронной почтой на адрес школы»,— уточнил заместитель председателя КГГАВалентин Мондри.
Отметим, если до 31 мая у родителей не будет возможности получить медицинскую справку для своего ребенка, это не будет основанием для отказа в зачислении. Оригиналы документов и медицинские справки подаются в учреждение образования не позднее 23 августа 2022 года включительно. детей:
- проживающие на территории обслуживания заведения,
- зарегистрированные внутренне перемещенные лица,
- дети, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе и детей работников этих заведений.
Добавим, что учеников, сменивших место жительства, отнесут в ближайшие школы.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»