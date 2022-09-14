ВСУ уволили на Харьковщине 388 населенных пунктов, — Минобороны
Интенсивность вражеских обстрелов в этом направлении значительно снизилась.
Событие:Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в Facebook, что с 6 сентября нашим защитникам удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тысяч квадратных километров территории, а это — 388 населенных пунктов, где проживает более 150 тысяч украинцев.
Детали и комментарии:«Цифры постоянно уточняются, потому что процесс в динамике. Кроме того, освобожденные территории еще требуют проведения дополнительных мер безопасности и стабилизации для того, чтобы там можно было безопасно проживать. Поэтому официальные сообщения с цифрами освобожденных населенных пунктов предоставляются с сознательным опозданием и могут учитывать или нет» учитывать проведенные стабилизационные мероприятия, а следовательно, отличаться, — заметила Анна Маляр. По ее словам, украинцы давно ждали этого успеха. «Но нам еще воевать и воевать. До полной победы нам увольнять еще очень много наших людей и наших земель. Нам нужно еще много времени, сил и терпения», — подчеркнула замминистра.
Между тем, Генштаб в своем вечернем своде рассказал, что на Харьковском направлении интенсивность вражеских обстрелов значительно снизилась. За прошедшие сутки огневого воздействия испытали только два населенных пункта — Басовое и Купянск. По его данным, в целом ситуация на фронте тяжелая, но контролируемая. Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, содержании захваченных территорий и срыве наступательных действий Сил обороны на отдельных направлениях. В частности, осуществляет огненное поражение позиций наших подразделений вдоль всей линии столкновения, пытается восстановить утраченное положение, перемещает свои войска и ведет воздушную разведку. На Донецком направлении враг не оставляет попыток продвинуться вглубь нашей территории. Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.
Враг продолжает терроризировать гражданское население нашего государства, нарушая законы и обычаи ведения войны. В течение текущих суток зафиксировано 8 ракетных, 4 авиационных удара и 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня противника. Пострадала инфраструктура более 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Степного и др.
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Наши воины дают достойный отпор врагу. Сегодня украинская авиация нанесла 11 ударов по противнику — поражено 6 позиций и мест скопления живой силы и техники армии РФ, 3 позиции зенитных ракетных комплексов, сбит один самолет. Также подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ нанесли удар по вражеским пунктам управления. Подтверждено уничтожение четырех реактивных систем залпового огня «Град» в Херсонской области и продовольственного состава кафиров в Докучаевске.
Сегодня ВСУ снова нанесли удар по Каховскому мосту и понтонной переправе в районе Антоновского моста, сообщает ОК «Юг» в Facebook. Также поражены скопления вражеской силы и техники в районе Голой Пристани и Дудчан, где дополнительно попали еще и в состав боеприпасов. По предварительно подтвержденным данным, росармия потеряла 27 военных и 2 единицы автомобильной техники. Боевая машина десанта мобилизована из вражеских войск в одно из наших подразделений. Остальные потери врага дознаются. Для сохранения отдельных образцов военной техники командование противника пробует организовать эвакуацию систем противовоздушной обороны вглубь временно захваченных территорий и на местность русской федерации. Так, в ночь с 11 на 12 сентября, в Луганской области были замечены колонны с комплексами С-300 и «Бук», следовавшие из населенного пункта Лутугино в направлении российско-украинской границы.
По данным Генштаба, благодаря успешным действиям сил обороны и уничтожению большого количества живой силы противника, морально-психологическое состояние военных русской армии крайне низкое. Командование подразделений оккупационных войск пытается заставить личный состав участвовать в боевых действиях, угрожая отправить на позиции переднего края без оружия. Как следствие — до 50 мобилизованных военнослужащих из Горловки написали рапорты об отказе от дальнейшего участия в войне.