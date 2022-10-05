ВСУ уволили еще несколько населенных пунктов в Луганской и Донбассе
Есть успехи и в других направлениях.
Фото из сообщения Андрея Цаплиенко в Facebook A A+ A++
Событие:Глава ОВА Сергей Гайдай сообщил в Telegram, что началась деоккупация Луганщины. По его словам, от захватчиков уже освобождены 6 населенных пунктов области.
Детали и комментарии: Глава ОВА по причинам безопасности пока не уточнил, над какими именно населенными пунктами ВСУ вернули контроль. Но опубликовал видео с уволенной Белогоровка. «Впервые посетили поселок после стольких месяцев войны. Разрушен до основания, но так и не покорился оккупантам. 15 местных жителей наконец-то свободно выходят на улицу и радуются увидеть своих. Скоро. Деоккупация всей Луганщины», — написал он.
Между тем украинские воины сообщили в соцсетях, что села Грековка и Макеевка в Луганской области перешли под контроль ВСУ. А бойцы батальона «Карпатская Сечь» обнародовали видео из освобожденного села Терны в Лиманской городской территориальной общине Донецкой области. Пока официальной информации от Генштаба относительно деоккупации этих населенных пунктов нет.
Напомним, на днях советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ уволили 5 населенных пунктов возле Лимана, в том числе Ямполь, Новоселовку, Шандриголово, Дробышево и Ставки. Также президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил, что флаг Украины установлен в городе Лиман Донецкой области. Как отметил глава государства, в городе уже нет никакого следа от псевдореферендума, «проведенного» российскими оккупантами.
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Военный эксперт Дмитрий Снегирев отмечает, что изгнание российских кафиров из Лимана устранило угрозу возможного окружения украинских подразделений возле Славянска. Эта победа может заставить врага ослабить давление на украинские Силы обороны на Бахмутском направлении. «Стоит отметить, что благодаря освобождению Лимана есть угроза охвата и окружения российской группировки, которая орудует на территории Донецкой области. Ну и главное – Лиман открывает путь к дальнейшей деоккупации Донецкой и Луганской областей. ВСУ двигаются в направлении трассы Кременная-Сватово. Сейчас украинские военные поражают артиллерийским огнем подразделения РФ, которые пытаются закрепиться в Кременной», — отметил эксперт.
В нынешней вечерней сводке Генштаб подтвердил, что на Бахмутском и Авдеевском направлениях враг не оставляет попыток наступать, но отмечает немалые потери. За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки кафиров в районах 5 населенных пунктов — Выемка, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Новомихайловка. «На временно оккупированной территории Луганской области из-за обилия раненых и перегрузки местных лечебных заведений противник обустроил и использует школу как военный госпиталь. По предварительной информации, там находится до 200 раненых военнослужащих», — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.
Есть успехи в наших военных и других направлениях. В результате действий Сил обороны на Херсонщине подразделения противника понесли потери и пытаются эвакуировать раненых и технику в ближайшие переправы через реку Днепр. В частности, в населенный пункт Веселое возле Каховской ГЭС враг переместил около 150 раненых военнослужащих и около 50 единиц поврежденной военной техники, сообщает Генштаб. Сегодня ведомство подтвердило освобождение от оккупантов 8 населенных пунктов в Херсонской области — Любимовки, Крещеновки, Золотой Балки, Беляевки, Украинки, Великой Александровки, Малой Александровки и Давыдового Брода.