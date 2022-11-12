ВСУ уволили 11 населенных пунктов в Луганской области и выбивают врага из Кинбурнской косы
Генштаб рассказал о ситуации на фронте.
Фото из сообщения Генштаба в Facebook A A+ A++
Событие: На Кинбурнской косе ВСУ продвигают врага. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Детали и комментарии:По ее словам, там продолжаются боевые действия. «Мы продолжаем продвигать врага. И если мы поставили цель освободить всю Николаевскую область, то она будет уволена», — подчеркнула Гуменюк. На бои за Кинбурнскую косу намекнул и глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Facebook. Напомним, 11 ноября стало известно, что ВСУ освободили от оккупантов всю Николаевскую область, кроме Кинбурнской косы.
Тем временем Генштаб сообщил в своем вечернем сведении о ситуации на фронте. По его данным, на Южнобужском направлении после подрывов Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, дороги через дамбу Каховской ГЭС и других ранее приведенных мостовых переправ, враг осуществляет инженерное оборудование позиций на левом берегу Днепра. «На временно захваченных территориях Херсонской области ухудшается морально-психологическое состояние и дисциплина российских солдат. В населенном пункте Геническ введен «сухой закон», оккупационные власти изъяли и вывезли спиртные напитки из складов, магазинов, ресторанов и других мест общественного питания», — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.
Глава ОВА Сергей Гайдай сообщил в Telegram, что в Луганской области уже деоккупировано 11 населенных пунктов. По его словам, продвижение ВСУ есть, но не столь стремительно как в других областях. Захватчики продолжают окапываться и взимать резервы, проходят все вокруг. «Села вокруг линии фронта пустеют, рашисты выгоняют людей из домов и заселяют боевиков. Большие оккупированные города, как Северодонецк, Лисичанск, Рубежное в кризисной ситуации. Коммуникаций нет. Люди замерзают. Оккупанты врут о разминировании этих городов. иногда уже слышат звуки боевых действий, а значит ВСУ близко», — заметил Сергей Гайдай.
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По данным Генштаба, российское военно-политическое руководство не предотвращает попытки интеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в правовое пространство российской федерации. Так, с 11 ноября, на этой территории прекращается выдача документов самопровозглашенных территориальных образований, в частности, по участию в боевых действиях. Командованию 1-го и 2-го армейских корпусов Южного военного округа вооруженных сил России предоставлено распоряжение о централизованном переводе денежных расчетов с личным составом в финансовые учреждения и на банковские карточки Российской Федерации. Военнослужащим этих подразделений предложено продлить службу на контрактной основе по российскому законодательству. Вместе с тем, эти лица выражают опасения по поводу аннуляции документов и льгот, назначенных фейковыми республиками, в случае отказа от нового контракта.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 11 районов сосредоточения неприятеля и остальные принципиальные военные объекты оккупантов. По уточненной информации, подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение кафиров в населенном пункте Горное Луганской области. После высокоточного удара потери врага составили 27 человек погибшими и 18 человек. ранеными, сообщил Генштаб.