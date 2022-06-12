ВСУ устроили оккупантам настоящий ад на Николаевском и Херсонском направлениях
Служба безопасности перехватила новый разговор рашистов.
Событие: ВСУ ведут успешные контратаки в Николаевском и Херсонском направлениях. Рашисты сравнивают их с адом. Об этом свидетельствует разговор «попавшего под раздачу» захватчика, который перехватила Служба безопасности Украины.
Детали и комментарии: «Сначала «Градами» накрыли, нах*й. Потом, только чуть очухались: *бать, минометoм! в окопе, бл*дь, *бать, п*здец: «Господи, бл*дь!» Только не в окоп, только не в окоп! Короче, бл*дь, лес горит — ну, п*здец! Просто ад какой-то, нах*й!» — описывает ситуацию захватчик. В СБУ заметили, что наша армия позаботится, чтобы каждый клочок украинской земли был настоящим адом для оккупантов.
Между тем Генштаб обнародовал новые данные о потерях врага.С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали около 32 150 российских военных (+100 за последние сутки).Враг теряет не только живую силу, но и технику. Так, наши воины уничтожили уже 1430 танков (+11 в сутки), 3484 боевых бронированных машин (+18), 715 артиллерийских систем (+3), 226 РСЗО (+4), 97 средств ПВО, 212 самолетов, 178 вертолетов, БПЛА оперативно-тактического уровня (+3), 125 крылатых ракет, 13 кораблей катеров, 2455 автомобилей и автоцистерн (+7), 54 единицы специальной техники. Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Читайте также: 109-е сутки войны: ВСУ постепенно освобождают Херсонщину и Запорожскую областьВооруженные силы Украины сообщили на своей странице в Facebook о ликвидации очередной партии кафиров-офицеров, заблудившихся «на учениях», но уже правильно вернувшихся домой. Украинские воины ликвидировали старшего лейтенанта максима селютина из Орловской области, старшего лейтенанта андрея бобка из Твери, лейтенанта Дмитрия Петрова из Марий Эл и лейтенанта максима моисеева из Тамбовской области. Также армейцы показали эффектное видео, как остановили движение колонны оккупантов под Лисичанском.
Председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал в Telegram, что наши защитники успешно накрыли огнем командный пункт, который кадыровские боевики оборудовали в Рубежном. По его словам, потери врага уточняются. Гайдай рассказал, что это уже третья успешная «вечеринка» за последние дни в Луганской области. В преддверии ВСУ уничтожили базу «вагнеровцев» в Кадиевке — выжил только один наемник. А также — ликвидировали немало российских военных, которые пытались провести совещание в Доме химиков в Северодонецке. Глава области отметил, что атаки удалось совершить благодаря слаженной работе наших спецназовцев и артиллеристов.