ВСУ успешно уничтожили вражеский самолет, командный пункт морпехов и БМП
Россияне уже не смогут противостоять украинской армии после сентября.
Событие: артиллеристы успешно уничтожили командный пункт бригады черноморского флота России. Об этом сообщает в Стратком ВСУ в Telegram.
Подробности и комментарии:«По предварительной информации, в результате артиллерийского удара уничтожен командный пункт 810-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) черноморского флота. Трое погибших и 14 раненых офицеров командного состава бригады, среди которых: в.о. командира 810 МП полковник ян суханов – тяжело ранен, и.о. -го десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков – тяжело ранен; указывается в информации.
Тем временем, украинские защитники сбили еще один вражеский самолет. Об этом сообщили в 57-й отдельной мотопехотной бригаде имени кошевого атамана Кости Гордиенко. В командовании подразделения не уточнили, где именно было уничтожено российское воздушное судно, а лишь опубликовали в Facebook видео.
«По данным штаба, 18 мая подразделением противовоздушной обороны был сбит российский военный самолет. Слава Украине!» – сказано в сообщении.
Также сегодня украинские десантники точным ударом уничтожили дорогу вражескую БМП. Кроме того, 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада ликвидировала несколько оккупантов.
читайте также: Потому что есть три причины. Офис президента Украины подтвердил, что переговоры с россией прекращены «Боевая машина пехоты и «заблудшиеся» оккупанты пошли за «российским военным кораблем» в Черном море! И хотя задачи у них были разные, но финал один!», – так коротко прокомментировало командование на странице в Facebook удачную работу подразделения.
В настоящее время украинские защитники сдерживают самые отчаянные усилия российских войск на востоке Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.
«Территория северных областей нашего государства уже уволена. Мы возвращаем Харьковщину. Защитники и защитницы нашего государства сдерживают самые отчаянные усилия кафиров на Донбассе», – сказал глава государства и добавил, что ВСУ одновременно отражают атаки российских войск и на юге страны.
Американский генерал Бен Ходжес, признанный стратег, командовавший вооруженными силами США в Европе, считает, что россияне не смогут противостоять украинской армии уже после сентября. Об этом он заявил изданию L'Express.