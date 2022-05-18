ВСУ успешно отбили ряд вражеских атак на разных направлениях и освободили село в Харьковской области, – Генштаб
На оккупированной Луганщине родственники принудительно мобилизованных устроили стихийные протесты.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++
Событие: Российские кафиры пытались вести наступление на востоке Украины, но потерпели поражение. Нашим воинам удалось освободить еще одно село в Харьковской области. Генштаб ВСУ обнародовал вечернюю сводку на фронтах.
Детали и комментарии:«На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивал на удержании занятых рубежей и огневом поражении подразделений наших войск и пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций, — сообщает главный орган управления войсками. По результатам наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Терновая».
На Северском направлении решисты обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Янжуловка и Прогресс, Черниговской и Сумской областей. Также продолжали оборудование дополнительных огневых позиций и защитных сооружений в приграничных районах брянской и курской областей. А в приграничных белгородской и воронежской областях продолжают поддерживать в готовности к применению подразделения из состава 32-й дивизии противовоздушной обороны.
«На Славянском направлении оккупанты вели боевые действия при поддержке артиллерии в районе Довгенького, но потерпели поражение и понесли потери. На Донецком направлении обстреливали позиции наших войск вдоль линии столкновения со всего спектра вооружения, включая авиацию, — говорит путник Ген» На лиманском направлении оккупанты пытаются закрепиться на ранее занятых рубежах. Противник использовал авиацию для нанесения ударов по гражданским объектам в районах населенных пунктов Тошковка, Золотое, Авдеевка, Владимировка и Водяное».
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Провалом завершились попытки врага вести штурмовые действия вблизи сел Нижнее, Катериновка, Новоселовка, Новобахмутовка, Веселое и Победа. В Запорожской области кафиры готовили из артиллерии и минометов по объектам инфраструктуры и жилых домах в Новоандреевке, Каменском, Орехове, Ольговском и Полтавске. На Южнобужском направлении обстреливали села Лупарево, Посад-Покровское, Высунск, Осокоровка и Нововоронцовка. «Граду». Пять человек ранеными вырвались из-под обстрелов, они доставлены в больницу, один человек погиб по дороге в больницу. Судьба еще одной не известна», – сообщает оперативное командование «Юг».
«По имеющейся информации, на временно захваченной территории Луганской области 16-17 мая состоялись стихийные акции протеста членов семей лиц, принудительно мобилизованных в ряды российских оккупационных войск. Протесты зафиксированы в Луганске и Ровеньках. Основное требование – возвращение мобилизованных домой», – отмечают в Генштабе ВСУ.