ВСУ уничтожили уже 200 российских самолетов. Генштаб обновил данные о потерях врага
Командование объяснило, почему Россия начала использовать сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты типа Х-22.
Фото из сообщения Воздушного командования "Запад" ПС ВСУ A A+ A++
Событие: С начала широкомасштабной войны российская армия потеряла 26 900 военных (+250 в сутки), сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
Детали и комментарии:Враг несет потери не только в живой силе, но и в технике. Так, ВСУ уничтожили 1205 танков (+10), 2900 боевых бронированных машин (+27), 542 артиллерийские системы (+8), 193 РСЗО (+2), 88 средств ПВО (+1), 200 самолетов (+1), 162 вертолета (+1), 405 БПЛА оперативно-тактического уровня (+7), 95 крылатых ракет (+1), 13 кораблей/катеров, 2042 единицы автомобильной техники и автоцистерн (+23), 41 единица специальной техники. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Кураховском направлении.
Вчера командование Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщило в Facebook, что в Луганской области стрелок-зенитчик 81 бригады ДШВ сбил российский вертолет Ми-24 из ПЗРК «Stinger». А николаевский военнослужащий разведывательного подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из стрелкового оружия попал в беспилотный летательный аппарат комплекса РЭБ «Лейер», который глушил GSM-связь.
читайте также: Россияне обстреляли на фронт
Из-за больших потерь авиации Россия перешла к тактике использования сверхзвуковых крылатых противокорабельных ракет типа Х-22, рассказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время очередного телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. «Ежедневно враг выпускает от 10 до 14 крылатых ракет по объектам гражданской инфраструктуры. В последнее время россия прибегает к тактике массированного использования сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет типа Х-22 по указанным объектам. Так, за прошедшие сутки по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу противник применил 12 крылатых ракет, две из которых удалось сбить с ПЗРК Стингер. Одной из причин перехода противником этой тактики является отказ от применения авиации, которая несет большие потери», — заметил Валерий Залужный.
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза сообщил, что россия уже выпустила по Украине 2100 ракет с момента полномасштабного вторжения. Во вражеский огонь попадают жилые дома, школы, больницы, предприятия. Дипломат добавил, что представители России в Совбезе также в будущем будут подсудимы за терроризм против украинского народа.